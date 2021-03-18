Mail.ru Cloud Solutions расширила возможности бесплатного теста облачных сервисов

Платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) расширила возможности бесплатного тестирования облачной инфраструктуры. Теперь новые пользователи смогут опробовать любые облачные сервисы MCS на реальных проектах.

Пользователи смогут запустить пилотный проект в облаке и опробовать инфраструктурные сервисы Mail.ru Cloud Solutions. На выбор доступны готовые конфигурации и гибкие настройки виртуальных машин (ВМ) под потребности проекта. Например, пользователи могут подключить ВМ с двумя процессорами Intel Xeon Gold (CPU), 8 ГБ оперативной памяти и с высокопроизводительными дисками на 40 ГБ High-IOPS SSD. Другой вариант — высокопроизводительная ВМ (3,0 ГГц) с 4 ГБ оперативной памяти, дисками на 50 ГБ NVMe и автоматическим резервным копированием. Запуск пилотного проекта на виртуальных машинах позволит оценить возможности облака для решения ИТ-задач компании.

В рамках тестового периода пользователям также доступны платформенные компоненты (PaaS) Mail.ru Cloud Solutions: сервис послеаварийного восстановления (DRaaS), облачные базы данных (например, MySQL, PostgreSQL, ClickHouse как сервис, в том числе в кластерной конфигурации), кластеры Kubernetes и другие.

Для начала тестирования необходимо активировать аккаунт в личном кабинете Mail.ru Cloud Solutions. Новые пользователи получают возможность эксплуатировать вычислительные мощности на сумму до 3 тыс. руб. в течение двух месяцев. Эксперты MCS готовы подсказать, какие сервисы и в какой конфигурации стоит подключить для решения задач каждого нового пользователя.

«С облаками работают не только технологически развитые компании, но и начинающий бизнес. Не все из них обладают экспертизой и готовы сходу мигрировать в облако. Мы даем возможность "примерить" облачные сервисы на свои проекты, выбрать оптимальную конфигурацию и состав решения», — отметил Вадим Кожин, директор по маркетингу Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.