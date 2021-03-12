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В России начались продажи смартфона Nokia 1.4. Цена

Техника

HMD Global объявила о начале продаж в России смартфона Nokia 1.4. Отличительная особенность новинки — большой безрамочный экран HD+ диагональю 6,51 дюйма и долговечный корпус с нескользким покрытием. Этот смартфон подходит всей семьи, и его можно с легкостью доверить детям.

Nokia 1.4 — смартфон для людей, которые любят проводить время в кругу семьи. Безрамочный экран HD+ диагональю 6,51 дюйма создан для учебы, развлечений, просмотра фильмов и общения с помощью видеозвонков. Долговечный корпус с нескользким покрытием рассчитан на активное использование. Смартфон можно с легкостью доверить ребенку — его одинаково удобно держать в руках и взрослым, и детям.

Двойная основная камера со вспышкой — сенсор 8 МП с автофокусом и сенсор для макросъемки 2 МП, а также селфи-камера 5 МП делают качественные фотографии в любое время дня и ночи. Вам не придется волноваться о настройках — в приложении Camera Go предусмотрены режимы «Портрет» и «Ночь». Встроенная камера для макросъемки поможет запечатлеть мир в мельчайших деталях. Проводите время всей семьей — снимайте мир вокруг вас и делитесь эмоциями. Смартфон даст вам знать, когда настанет время освободить место для новых фотографий.

Процессор Qualcomm Snapdragon 215 помогает в решении самых разных задач, а датчик отпечатка пальца надежно защищает данные. Встроенная батарея емкостью 4000 мАч держит заряд до двух дней. Вы можете быть уверены в том, что ваши дети не получат доступ к ненужному контенту — функция родительского контроля позволяет установить ограничения на скачивание приложений из магазина Google Play.

В Nokia 1.4 предустановлена операционная система Android 10 (Версия Go) с улучшенными настройками безопасности — больше места и памяти, меньше расход трафика. Смартфон не потеряет актуальности со временем и получит обновление до Android 11 (Версия Go). Вы будете три года получать обновления для системы безопасности и два года — обновления операционной системы.

Смартфон Nokia 1.4 доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Nokia, а также в розничных сетях партнеров.

Версия 2/32 ГБ в сером и синем цветах доступна для покупки по ориентировочной розничной цене 7990 руб.; версия 3/64 ГБ в пурпурном и синем цветах будет доступна для покупки по ориентировочной розничной цене 9990 руб. во второй половине марта 2021 г.

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