Linxdatacenter вошел в топ-10 провайдеров IaaS Enterprise по версии CNews

Linxdatacenter, международный эксперт в сфере высокотехнологичных решений по хранению данных, облачных сервисов и телекоммуникаций, вошла в первый российский рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2021, составленный ИТ-маркетплейсом Market.CNews.

Компания включена в топ-10 лидеров в стране в сегменте поставщиков облачной инфраструктуры IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Рейтинг составлен на основе комплексной методики, учитывающей семь основных критериев, которые отвечают главным потребностям рынка.

Среди ключевых критериев рейтинга – применяемые платформы виртуализации (гипервизоры), наличие сертификатов и дополнительных услуг, технические характеристики дата-центров, на мощностях которых реализовано решение, размер штата специалистов, обслуживающих направление IaaS, а также заявленный уровень доступности и стоимость услуги. Соответствие каждому из критериев оценивалось в баллах, по сумме которых в итоге были ранжированы участники рейтинга.

Главное отличие данного рейтинга – комплексный анализ провайдеров по ряду характеристик, тогда как ранее IaaS-лидеры традиционно определялись по какому-то одному, изолированному параметру.

Отдельно участникам рейтинга начислялись баллы за качество физической инфраструктуры в ЦОД: в исследовании подчеркивается, что особо важную роль в общем качестве сервиса играет независимое резервирование, когда все оборудование размещено, как минимум, на двух разных площадках.

Наличие двух собственных дата-центров уровня Tier-III позволило Linxdatacenter получить высокую оценку авторов рейтинга по данному направлению. Экспертиза Linxdatacenter дополнилась за счет cертификации Uptime Institute Management & Operations Stamp of Approval, подтверждающей качество операционного управления площадкой ЦОДа в Санкт-Петербурге.

Также, позиции Linxdatacenter в рейтинге существенно укрепили соответствие инфраструктуры и облака требованиям федерального законодательства о работе с персональными данными (ФЗ-152), сертификация по международному стандарту безопасности индустрии платежных карт PCI DSS 3.2, а также сертификация ISO 27001.

Остальные баллы были набраны за счет услуги по миграции клиентов в облако и настройке IaaS, опций доработки решения под задачи клиента, отражающих традиционный фокус компании на индивидуальном подходе к задачам каждого клиента, а также показателей доступности сервиса в 99,95%.

«Ранее наша компания уже продемонстрировала высокие позиции в аналогичном рейтинге по уровню показателя SLA IaaS. Мы рады подтвердить свои компетенции в данном направлении с учетом и других характеристик сервиса. В целом направление IaaS сегодня демонстрирует стойкий и уверенный рост – это диктуется как требованиями рынка к цифровизации компаний, так и влиянием на экономику глобальных факторов, которые актуализируют спрос на арендованную инфраструктуру и развитие виртуализации. Linxdatacenter в 2021 г. сохранит фокус на развитие как новых сервисов в рамках IaaS-предложения, так и на совершенствование существующих опций вместе с апгрейдом фундаментальных для ИТ-провайдера аспектов: инфраструктурных, технологических и организационных», – сказала Ольга Соколова, генеральный директор Linxdatacenter в России.