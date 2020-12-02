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Банк «Русский стандарт» выпустил обновленный мобильный банк RSB Mobile

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Банк «Русский стандарт» объявил о выходе нового релиза мобильного приложения RSB Mobile банка «Русский стандарт». В обновленном мобильном банке появились дополнительные полезные функции, был расширен перечень поставщиков услуг. Отдельное внимание разработчики уделили удобству: навигация стала более простой, проведен редизайн ряда разделов.

В новом релизе RSB Mobile проведен рестайлинг раздела «Платежи». Теперь на экране раздела можно искать операции по любому слову: названию шаблона, автоплатежа, счета, ИНН или названию поставщика услуг и другим параметрам.

В обновленном мобильном банке стали доступны чеки с синей печатью сразу после проведения операции с возможностью отправки по почте или через самые популярные мессенджеры. Чек доступен сразу после операции, а также спустя любое время – по возвращению клиента к проведенному платежу. Особенно актуальна опция для платежей за ЖКУ, оплате штрафов и госпошлин, налогов и других операций.

Теперь в RSB Mobile клиент может получить справку с синей печатью банка по любой покупке или о снятии наличных (из выписки по карте). И поделиться этим чеком любым удобным способом. В документе отображаются дата и время операции, сумма в валюте транзакции и валюте карты, а также наименование магазина, если речь идет о покупке.

В новой версии мобильного приложения добавлен раздел «Контакты» у клиентов, которые разрешили к нему доступ. Он позволяет быстро в несколько кликов делать переводы по номеру телефона или оплачивать телефон другого пользователя.

Изменения коснулись и витрины предложений для клиентов, где появились суммы предодобренных кредитов, новые выгодные акции со скидками, интересные предложения по рассрочкам, сервисы и услуги.

Кроме того, банк «Русский стандарт№ расширил перечень поставщиков услуг для быстрой оплаты. Наибольший рост количества контрагентов – в самых популярных сегментах. А также среди самых востребованных категорий быстрых оплат у пользователей: штрафы ГИБДД, налоги, городской телефон, телевидение и услуги интернет-провайдеров. Теперь пользователи смогут еще более комфортно решать любые бытовые задачи с помощью смартфона.

Банк «Русский стандарт» традиционно внес ряд визуальных и технических улучшений в работу сервиса, благодаря обратной связи от активных пользователей, которая получена через чат и иные дистанционные каналы обслуживания.

Обновленное мобильное приложение банка «Русский стандарт» RSB Mobile уже доступно для скачивания в App Store и в ближайшее время будет доступно в Google Play.

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