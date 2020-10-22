В Тюменской области вводят систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med группы ЦРТ

В медицинских учреждениях Тюменской области внедрили систему голосового заполнения медицинских протоколов Voice2Med, разработанную группой компаний ЦРТ, входящей в экосистему Сбера. Регион приобрел 50 лицензий на пользование системой в учреждениях здравоохранения. Голосовой ассистент появится в отделениях судебно-медицинской экспертизы, в гистологическом, биологическом и медико-криминалистическом отделениях.

Программа голосового заполнения медицинской документации Voice2Med была представлена группой компаний ЦРТ губернатору Тюменской области Александру Моору на форуме информационных технологий «Инфотех-2019». Он принял решение о пилотировании данного технологического решения в медицинских учреждениях.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка, сказал: «Развитие и внедрение новых технологий – одно из ключевых направлений работы Сбербанка. Именно поэтому мы традиционно участвуем в тюменском форуме «Инфотех», где представляем инновационные банковские и нефинансовые сервисы. Система голосового заполнения медицинской документации Voice2Med тестировалась на протяжении 3 месяцев в городской поликлинике №1 города Тюмени. По результатам тестирования было принято решение о приобретении 50 лицензий и внедрении технологии в медицинские учреждения Тюменской области. Использование Voice2Med позволит не только ускорить сам процесс, но и высвободит время для выполнения сотрудниками других задач».

Voice2Med — продукт искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время исследования врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы.

Высокое качество распознавания речи и подключение тематических языковых моделей обеспечивают полностью заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок. Voice2Med также экономит время врачей: заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Теперь специалисты могут заполнять протокол параллельно с работой на медицинской аппаратуре.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, отметил: «Voice2Med корректно распознает все медицинские термины и выражения, а надежность распознавания достигает 97–98%. Кроме существенной экономии времени, решение позволяет улучшить эргономику рабочих мест и существенно повысить качество медицинской документации. Решение уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, в медицинских учреждениях Мордовии, Перми, Мурманске, Пензе. Мы приветствуем его применение в Тюменской области и дальнейшее масштабирование».