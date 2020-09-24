Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области, БФТ и РЕД СОФТ подписали соглашение о сотрудничестве

22 сентября 2020 г. в Калининграде прошло совещание, в рамках которого Министерство цифровых технологий и связи региона, Компания БФТ и Компания «РЕД СОФТ» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. В его рамках будет проведен ряд совместных мероприятий по переходу органов госвласти Калининградской области на использование российского программного обеспечения. Также в регионе рассмотрят возможность создания ресурсного центра для популяризации отечественного ПО.

Региональный проект «Цифровое государственное управление» в Калининградской области предусматривает поэтапную замену иностранных программных средств отечественными. Как отмечает министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль, уже в 2020 г. 70 % всего закупленного программного обеспечения составят системы российского производства.

В рамках подписанного сотрудничества в органах исполнительной власти региона будет проведена апробация российской операционной системы РЕД ОС. До конца 2020 г. будут проведены все подготовительные работы, а к началу 2021 г. определятся конкретные органы власти для пилотного внедрения РЕД ОС.

Кроме того, на базе Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области рассматривается возможность создания ресурсного центра с целью популяризации отечественного ПО. Для эффективного внедрения отечественного программного обеспечения в регионе планируется проводить конференции, ознакомительные семинары, обучающие курсы, техническое сопровождение.

Отметим, что РЕД ОС – это российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах.