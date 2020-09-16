Acer представила в России новые линейки универсальных мышей и клавиатур

Acer представила в России новые линейки компьютерных аксессуаров - проводные и беспроводные мыши, клавиатуры и презентер с лазерной указкой для проведения совещаний и выступлений. Все продукты позиционируются как офисные, но благодаря универсальной конструкции их можно применять не только на работе, но и дома – для учёбы и игр. Право на эксклюзивные продажи новинок получил российский широкопрофильный дистрибьютор MERLION.

Все представленные новинки отличаются симметричной конструкцией, а их эргономичная форма обеспечивает комфорт при работе. Классические трёхкнопочные модели Acer OMW010, OMW011 и OMW012 оборудованы сенсором с разрешением 1200 DPI.

Беспроводные мыши Acer также выполнены в симметричном форм-факторе. Трёхкнопочная модель, Acer OMR010 – в классическом чёрном цвете, в миниатюрной четырёхкнопочной OMR020 используются рельефные боковые поверхности, которые позволяют обеспечить более надёжный хват при работе с мышью.

OMR030, OMR031 и OMR032 оборудованы тремя кнопками и переключателем чувствительности сенсора (800-1200-1600 DPI). Они выпускаются в чёрной, чёрно-синей и чёрно-красной расцветках, соответственно, и работают от элементов питания типа ААА.

Наиболее продвинутыми моделями в линейке стали OMR040, OMR050, OMR060 и OMR070, оборудованные 7 и 8 кнопками, что позволяет назначить на них не только основные команды, но и навигацию по страницам в браузере или папкам, а также управление воспроизведением мультимедиа. Большинство дополнительных кнопок на этих мышах расположены на левой боковой поверхности, поэтому правшам работать с ними будет наиболее комфортно. Для подключения к системе все беспроводные модели используют донгл с интерфейсом USB.

Клавиатуры отличаются классическим дизайном, который будет отлично смотреться как в офисе, так и дома. Проводные клавиатуры OKW010 и OKW020 имеют цифровой блок, при этом для OKW010 были выбраны клавиши с низким профилем, а в OKW020 используются слегка вогнутые кейкапы, которые обеспечивают максимальный комфорт при наборе текста. Также OKW010 оборудована дополнительными мультимедийными клавишами возле цифрового блока для управления воспроизведением музыки и фильмов.

Беспроводные клавиатуры Acer OKR010 и OKR020 выполнены в полноформатном варианте. Обе модели имеют выделенную клавишу для запуска приложения «Калькулятор», которая размещена в цифровом блоке.

Помимо новых моделей мышей и клавиатур, компания Acer приготовила для пользователей готовый комплект Acer OKR030, в который входят низкопрофильная беспроводная клавиатура с цифровым блоком и трёхкнопочная беспроводная мышь. Кроме того, пользователям доступен портативный презентер Acer OOD020 для управления слайдами презентаций, который дополнительно оборудован лазерной указкой.