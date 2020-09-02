«Булат» концерна «Автоматика» вошла в консорциум производителей вычислительной техники

Разработчик и производитель вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования «Булат», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех и «Ростелекома», вступила в состав учредителей Автономной некоммерческой организации развития радиоэлектронной отрасли консорциум «Вычислительная техника».

Решение о вступлении было принято советом директоров компании в июле 2020 года. Государственная регистрация вступления нового учредителя в состав консорциума была произведена органами юстиции на минувшей неделе.

Консорциум «Вычислительная техника» создан как единый центр компетенций в области защиты российских производителей вычислительной техники в целях увеличения их доли на внутреннем рынке, а также в сфере саморегулирования и развития радиоэлектронной отрасли по направлению «Вычислительная техника».

«Булат», имеющая в качестве стратегических целей создание инновационных комплексных технологий в радиоэлектронной отрасли, и располагающее не только производственным потенциалом, но и научно-исследовательскими мощностями, является одним из перспективных проектов, входящих в портфель Концерна «Автоматика» и Ростеха. «Булат» активно поддерживает и ориентируется на программы цифровизации страны, как на базис для инновационного развития компании. В рамках Консорциума «Вычислительная техника» общество продолжит движение по стратегическим направлениям развития», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Он также отметил, что консорциум позволяет участвовать в формировании отраслевой нормативно-правовой базы, представлять свои интересы как участника радиоэлектронной отрасли.

Ранее ведущие российские компании разработчики и производители вычислительной техники объявили о создании АНО развития радиоэлектронной отрасли консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ») при поддержке министерства промышленности и торговли РФ. Среди них «Национальные технологии» (совместное предприятие концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех и «Центр хранения данных» «Ростелекома»). Деятельность АНО «ВТ» будет направлена на развитие отрасли, формирование условий для становления национальных чемпионов - компаний, которые уже смогли доказать в реальных рыночных условиях умение самостоятельно создавать конкурентоспособные продукты и представлять страну на глобальном уровне.

Кроме того, в задачи консорциума будут входить вопросы защиты интересов отечественных разработчиков вычислительной техники и формирование условий, способствующих увеличению их доли рынка и развитию отрасли в целом, что отвечает реализации Стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года.

Учредителями новой организации помимо «Национальные технологии» стали «ПК Аквариус», «Крафтвей корпорэйшн ПЛС», «Депо Электроникс», «Деловой офис (iRU), «КНС ГРУПП» (YADRO).