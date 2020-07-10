Сбербанк представил масштабное обновление «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк представил масштабное обновление мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Главное в обновлении: возможность настраивать приложение с учетом своих предпочтений, возможность узнать, на какую сумму кредита можно рассчитывать,

статьи и тесты по кибербезопасности, спецпредложения компаний экосистемы на главном экране, а также в каталоге, а также новый способ оплаты — SberPay и обновленный сервис «Плати QR».

Теперь пользователи мобильного приложения Сбербанка смогут настроить приложение с учетом своих предпочтений. Появилась возможность управлять настройками видимости банковских продуктов и контентом «Историй», исходя из своих интересов. На главный экран теперь можно самостоятельно добавлять карточки быстрых действий (регулярно совершаемых платежей и переводов).

Также пользователи могут узнать максимально возможный размер кредита. В разделе «Кредиты» стали видны персональные лимиты по всем доступным кредитным продуктам: клиенту достаточно только рассчитать свой кредитный потенциал. Столь же наглядно показана текущая кредитная нагрузка.

Приложение даст понять, как не стать жертвой кибермошенников. В раздел «Страхование и защита» добавлены статьи и тесты по кибербезопасности. Этот контент поможет пользователям не попасться на уловки мошенников, активность которых постоянно растет.

В «Сбербанк Онлайн» можно сразу увидеть все спецпредложения компаний экосистемы. Информация о скидках и акциях Okko, Delivery Club, «Ситимобил», «СберМаркет», «СберМобайл »и других компаний теперь доступна на главном экране и в каталоге приложения.

Пользователи могут мгновенно, удобно и безопасно оплачивать онлайн и офлайн-покупки. В этом поможет SberPay — новая система оплаты покупок прямо в мобильном приложении. Никаких дополнительных приложений скачивать не нужно.

Также можно совершать покупки по персональному QR-коду и установить темную тему приложения. Если с собой нет наличных и карты, а модель смартфона не поддерживает «бесконтакт», просто можно сделать персональный QR-код в мобильном приложении и заплатить им. Темная тема пригодится тем, кто хочет, чтобы оформление в его смартфоне было в одинаковом стиле. Также темный фон меньше отвлекает от контента и удобен тем, кто часто пользуется смартфоном в темноте или при приглушенном свете.