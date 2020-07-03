Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила цифровую аналитику клиентского опыта

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

Торговая сеть «Перекрёсток» (X5 Retail Group) запустила цифровые сервисы по анализу обратной связи от покупателей и их клиентского опыта. С 1 июня посетители супермаркетов сети могут в мобильном приложении «Мой Перекрёсток» поставить свою оценку от 1 до 5 каждому купленному товару, оценить визит в магазин, а также оставить подробный отзыв.

За время действия системы уже получено более 83 тысяч оценок товаров и более 43 тысяч оценок визитов, средний балл товаров составляет 4,7. На основе обратной связи от покупателей принимается дальнейшее решение о замене конкретного продукта в сети или улучшении сервиса в супермаркете. Все рейтинги и обратная связь передаются поставщикам в режиме онлайн для повышения качества товаров. После исправления недочетов или улучшения параметров продукта пользователям приложения, оставлявшим оценки и комментарии, будет приходить уведомление с описанием того, что изменилось.

В рамках пилота в 20 городах – в том числе в Орле, Калуге, Ульяновске, Липецке, Саратове, Оренбурге, Самаре, Пензе и других - у покупателя появилась возможность начать чат с торговой сетью в мобильном приложении. К сентябрю данная функция станет доступна во всех регионах присутствия торговой сети, к ней также добавится развёрнутая система опросов клиентов.

На данном этапе аналитическая платформа по отзывам клиентов, созданная специалистами торговой сети, формирует многофункциональные дашборды, включающие данные индекса потребительской лояльности NPS и удовлетворённости CSI, обращения клиентов, сроки решения вопроса покупателя для каждого уровня сотрудников, связанных с данной задачей, что позволяет оперативно учитывать голос клиента на всех уровнях работы торговой сети «Перекрёсток».

«Для нас важно доверие покупателей, ради них мы постоянно улучшаем наши сервисы. В эпоху развития цифровых технологий и больших данных мы видим, что скорость и качество реагирования на желания клиента могут быть на порядок выше, поэтому активно начали внедрять новые цифровые решения по сбору и обработке обратной связи. Мы хотим слышать нашего покупателя, ведь мы дорожим его мнением. Наша цель – вовлечь клиента в процесс изменений торговой сети, чтобы при этом ему было легко и просто с нами взаимодействовать и получать радость от покупок. А самое главное - понимать, что его мнение услышано», - сказала директор по маркетингу торговой сети «Перекрёсток» Татьяна Степанова.

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей

Корпоративная линейка Acer: решения для любого бизнеса и надежная гарантия

Как развернуть умную систему автополива на даче

Показать еще

Наука

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить

Новый способ сократить инфекции — распыление стерильных комаров из дрона
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live