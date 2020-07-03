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«Ред софт» и «Фиорд-про» подтвердили совместимость продуктов

Интеграция Бизнес-приложения Маркет
, Текст: Владимир Бахур

«Ред софт» и «Фиорд-про» провели успешное тестирование на совместимость ПО WebDisCo производства «Фиорд-про» с отечественной операционной системой РЕД ОС производства «Ред софт».

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

WebDisCo - это Web-ориентированная SCADA-система. Отображение технологического процесса производится в браузере. Использование HTML5, JavaScript даёт возможность отображать мнемосхемы, таблицы, графики непосредственно в браузере на любом мобильном устройстве и компьютере. WebDisCo обладает клиент-серверной архитектурой. Предназначен для приема данных по различным коммуникационным протоколам, в том числе от ОРС-серверов. Это позволяет в рамках локальной сети предприятия и интернет создавать серверные станции и автоматизированные рабочие места пользователей в любой комбинации. WebDisCo зарегистрирован в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (№5528).

«Импортозамещение остается одним из ключевых трендов российского ИТ-рынка на протяжении последних лет. Следовательно, растёт спрос на комплексные решения на базе отечественных продуктов. В этом смысле технологическое партнёрство с «Фиорд-про» способно удовлетворить требования заказчиков», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«WebDisCo – отечественная веб-ориентированная система мониторинга и диспетчерского управления класса SCADA/HMI на базе передовых интернет платформ. WebDisCo включает простые и удобные инструменты, минимизирует финансовые и временные затраты на разработку и внедрение проектов. Сотрудничество с «Ред софт» позволяет предложить клиентам безопасное и надежное решение, которое будет востребовано в рамках проектов различной сложности и назначения», – отметил генеральный директор компании «Фиорд-про» Алексей Ризо.

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