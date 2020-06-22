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В России появился новый онлайн-сервис заказа автомобилей

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Международный сервис «Максим» вывел на рынок бренд Tuda. Его отличают более высокие требования к автомобилям и возможность заказа только через мобильное приложение.

Для пользователей приложения Tuda по умолчанию предлагается тариф «Комфорт». На заказы приезжают автомобили иностранных марок с кондиционером. Автомобили регулярно проходят контроль, а водители имеют высокий рейтинг и положительные отзывы.

Полная линейка тарифов включает «Комфорт», «Эконом», «Компактвэн, 6 мест», «Минивэн, 7 мест», «Личный водитель». Доступна функция мультитарифа, позволяющая выбрать перед заказом несколько тарифов одновременно.

Оплата поездки возможна как наличными, так и по карте, которую можно добавить в приложение.

В качестве городов для первоначального продвижения выбраны Владивосток, Хабаровск, Черкесск, Кемерово, Иркутск, Красноярск, Тюмень и Курган. Здесь уже выполняются заказы. После тестирования география работы Tuda будет расширяться как за счет собственных подразделений сервиса, так и по франшизе.

Одновременно планируется вывести бренд Tuda на рынки Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Грузии, Украины, Филиппин и других стран.

Таким образом, компания сейчас работает тремя брендами. Мультисервис «Максим» занимает самый массовый средний ценовой диапазон и развивает технологии заказа поездок различными видами транспорта, грузоперевозок, покупок и доставки, помощи на дороге. «Поехали», созданный в 2015 г., расширяет доступность поездок и противостоит демпингу конкурентов. В свою очередь, Tuda нацелен на верх среднего сегмента за счет более высоких требований к автомобилям. В поездках пользователи защищены корпоративной программой материальной защиты.

«Выводя на рынок комфортный бренд Tuda, мы думаем о пользователях, которые хотят открывать для себя новое, получать позитивный опыт. И водителям нужно больше таких заказов. Бренд ориентирован прежде всего на людей, ведущих активный образ жизни. Мы сможем больше экспериментировать с самообучением и подстройкой приложения под каждого пользователя. Здесь это будет проще сделать, чем в традиционном сервисе заказа такси», — сказал руководитель проекта Александр Тумашов.

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