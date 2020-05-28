Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Tele2 запустил в приложении «Мой Tele2» саморегистрацию SIM-карт

Телеком Мобильная связь

Tele2, российский оператор мобильной связи, добавил новую функцию в приложение «Мой Tele2». Теперь абоненты могут самостоятельно зарегистрировать первую или еще одну SIM-карту без посещения салона связи. Новым клиентам потребуется сделать селфи и сфотографировать паспорт, а действующим – пройти упрощенную процедуру активации.

В приложении «Мой Tele2» появилась возможность самостоятельной регистрации новой SIM-карты и упрощенная процедура активации второй и последующих для абонентов оператора. Клиент может выбрать номер и заказать его в интернет-магазине (для новых клиентов) с бесконтактной доставкой на дом, самостоятельно без помощи продавца бесплатно взять SIM-карту в салонах Tele2 или приобрести в магазине у дома.

Для регистрации своего первого номера абоненту необходимо скачать приложение «Мой Tele2» в Google Play или App Store. Следует запустить его на смартфоне и выбрать пункт «Стать абонентом Tele2», далее – «Активировать SIM-карту» и кнопку «Заключить новый договор». Подсказки интерфейса помогут абоненту пройти регистрацию: отсканировать штрихкод SIM-карты, сделать селфи, правильно сфотографировать паспорт.

Если клиент уже является абонентом оператора, ему необходимо зайти в приложение «Мой Tele2», пролистать до конца карточки всех SIM (если привязаны несколько номеров) и нажать «+» на карточке с надписью «Дополнительный номер». В открывшемся меню следует выбрать пункт «Новая SIM-карта», далее – «Активировать SIM-карту» и кнопку «Оформить на действующий договор». Инструкции на экране помогут быстро оформить новый номер.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2, сказал: «Tele2 поддерживает людей, которые соблюдают режим самоизоляции. Даже после того как ограничения будут сняты, какое-то время будет безопаснее соблюдать меры предосторожности и минимизировать контакты с другими людьми. Мы постоянно развиваем приложение «Мой Tele2», добавляем новые функции, которые будут актуальны в текущей ситуации. Для нас важно дать абонентам и потенциальным клиентам удобные для них способы подключения и активации SIM-карт. Все больше сервисов становятся дистанционными, это позволяет ускорять некоторые процессы и делать их проще».

Министерство связи России отнесло операторов к непрерывно действующим организациям, которые оказывают критически важные для населения услуги. Поэтому 89% салонов связи и модулей продолжают работу в период карантина и открыты для клиентов. При этом компания выполняет все рекомендации специалистов по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию.

Другие материалы рубрики

«Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора

Арестована постсоветский министр связи

МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда

Глава «Первого канала» и знаменитый инвестор будут приглядывать за МТС

Tele2 в разы поднимет цены на звонки и SMS для пользователей старых тарифов

Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности
Показать еще
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках