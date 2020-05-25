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МТС Банк запустил маркетплейс B2B-услуг

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

МТС-Банк объявил о запуске онлайн-витрины специальных партнерских предложений для клиентов-предпринимателей и самозанятых. B2B-маркетплейс МТС Банка объединяет более тридцати бизнес-решений по телекому, транспортной логистике, маркетингу и рекламе, подбору и обучению персонала, бухгалтерским и юридическим услугам и другим направлениям. Для владельцев бизнеса на витрине МТС Банка представлены комплексные решения, разовые скидки и бонусы от партнеров.

В зависимости от направления бизнеса: торговля, питание, строительство, ремонт, бьюти-услуги, HoReCa, можно выбрать оптимальный пакет бонусных предложений от партнеров. Для предпринимателей, которые ищут конкретное решение по выгодным условиям или планируют внедрение нового сервиса и решили его протестировать – доступны различные индивидуальные бонусы для бизнеса: от создания сайта до аренды онлайн-кассы. Отдельно представлен набор выгодных бизнес-решений для самозанятых.

Пакетные предложения обладают рядом преимуществ: выгодное ценовое предложение на комплекс услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, позволит сэкономить до 300 тысяч рублей в год; удобно для начинающих предпринимателей – только нужные решения для развития бизнеса; не нужно тратить время на поиск оптимальных решений – предложения от проверенных поставщиков собраны в одном месте.

Новые клиенты могут воспользоваться предложениями маркетплейса после открытия расчетного счета в МТС Банке. Открыть счет можно, обратившись в офис, обслуживающий юридических лиц, или направив онлайн-заявку и документы на сайте банка. Сразу после открытия счета персональный менеджер поможет подобрать оптимальные для бизнеса клиента предложения от партнеров, представленные на новой витрине банка.

Действующие клиенты банка могут воспользоваться бонусами, обратившись к персональному менеджеру.

«Мы постарались предвосхитить потребности наших клиентов и заранее позаботились о решении их бизнес-задач, собрав в пакетных предложениях то, что действительно необходимо для развития и ведения бизнеса в различных отраслях предпринимательства. Например, владельцу салона красоты понадобятся решения, выходящие за рамки привычных банковских услуг: создание сайта, онлайн-сервис записи клиентов, доставка расходных материалов и оборудования, продвижение в социальных сетях, бухгалтерская отчетность, поиск и подбор персонала, а также единый телефонный номер 8-800. При этом, если предприниматель уже знает, что ему нужно, он может воспользоваться индивидуальными решениями и получать бонусы не только в рамках пакета, но и по отдельности. Наша команда продолжит развивать В2В-маркетплейс, наполняя его новыми полезными и удобными сервисами для ведения бизнеса. Мы думаем о потребностях наших клиентов и, расширяя сеть партнёрств, рассчитываем создать один из лучших маркетплейсов в финансовом секторе», – сказал руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

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