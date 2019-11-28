«Юнидата» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость программных продуктов

«Юнидата» и «Базальт СПО» объявили об успешном тестировании платформы управления данными «Юнидата» в операционных системах семейства «Альт».

Подтверждена полная совместимость и корректность работы серверной части платформы «Юнидата» на операционной системе Альт Сервер 8, а также веб-клиента платформы «Юнидата» на операционных системах Альт Рабочая станция 8 и Альт Рабочая станция К 8, что позволяет рекомендовать платформы с операционными системами семейства «Альт».

«Юнидата» – платформа управления данными, основанная на современном технологическом стеке свободного программного обеспечения (СПО). «Юнидата» - это многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающая их централизованный сбор (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Продукт предоставляет широкий спектр возможностей по управлению информацией для получения актуальных и достоверных данных.

Среди основных функций платформы «Юнидата» - централизованный сбор данных, поиск и объединение дубликатов, анализ данных и формирование статистики, стандартизация и обеспечение качества данных, их выгрузка в сторонние информационные системы, управление данными на основании внутренних регламентов предприятия, предоставление прав на действие с данными. Переход к концепции продуктовой платформы, поддерживающей возможность расширения базовой логики и использования адаптивных модулей, позволил создать одно из самых мощных и эффективных мировых решений по управлению данными в мире. Платформа внесена в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России (Свидетельство №2016610744).

Единая дорожная карта развития продукта опирается на современные тренды развития отрасли в области управления данными (Data Governance), обеспечения качества данных (DQ) и работы с нормативно-справочной информацией (НСИ), а также на новые технологии и способы обработки больших массивов данных. В процессе разработки и тестирования ПО используются современные подходы, которые развиваются и совершенствуются каждый день.

Альт Сервер 8, Альт Рабочая станция 8, Альт Рабочая станция К 8 – функциональные, защищенные и доступные операционные системы с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, с их помощью можно осуществить как быстрое развертывание сети для обеспечения инфраструктуры предприятия, так и установку на персональный компьютер.