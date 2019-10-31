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Продукция концерна «Автоматика» на процессорах «Эльбрус» внедряется на РЖД

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Управляющие вычислительные комплексы, выполненные на базе процессоров «Эльбрус» с применением ключевых элементов производства концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех внедряются в микропроцессорных системах управления движением поездов. В настоящее время такие системы проходят подконтрольную эксплуатацию на двух станциях «Российских железных дорог», ожидается их внедрение еще на ряде станций.

Для достижения максимальных результатов концерн сотрудничает с инновационными компаниями страны. Так, разработка и поставку комплексов осуществляется в тесном взаимодействии с «Элтеза».

«Системы управления движением РЖД относятся к важным объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Киберугрозы в сфере организации железнодорожных перевозок имеют высший уровень опасности. Цена риска в этой сфере очень высока - жизни людей, техногенные катастрофы, большой ущерб для экономики страны. Наши технологии успешно решают задачи обеспечения надёжной защиты от киберугроз и атак «нулевого дня», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Материнская плата для управляющего вычислительного комплекса в системе создана на базе российской микропроцессорной платформы «Эльбрус-4С». Плата разработана технологическим партнером ИНЭУМ им. И.С. Брука (входит в концерн «Автоматика») – МЦСТ и произведена силами ИНЭУМ. Управляющий вычислительный комплекс оснащён операционной системой «Эльбрус» с поддержкой работы в режиме реального времени.

«Эльбрус-4С» – это процессор, разработанный по государственному заказу в 2013 году. Он соответствует по производительности процессорам для настольных компьютеров и серверов начального уровня. Серверами на его основе оснащён ЦОД государственной системы «МИР» для обработки паспортно-визовых документов нового поколения, работа которого началась в 2017 году и осуществляется в непрерывном режиме, что подтверждает надежность решения.

«Кроме высокой степени защиты есть несколько факторов, которые делают наши разработки более конкурентоспособными по сравнению с зарубежными производителями при использовании на железнодорожном и другом транспорте, в первую очередь это длительный жизненный цикл. Разработав в России ИТ-решение, мы можем его поддерживать и развивать сколь угодно долго. Минимизируются проблемы, связанные с исчезновением с рынка отдельных компонентов. Например, концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех производит вычислительные комплексы «Эльбрус» с жизненным циклом в 10 и более лет. При этом зарубежные микропроцессоры снимаются с производства гораздо быстрее – через 3-5 лет. Также российские решения могут быть максимально адаптированы к потребностям заказчика, в отличие от зарубежных аналогов», - сказал Кабанов.

Вопросами локализации производства и разработки микропроцессорных систем управления устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики, включая микропроцессорную централизацию на базе микропроцессоров Эльбрус, на протяжении последних нескольких лет занимается «ЭЛТЕЗА» (дочерняя компания РЖД).

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