NetApp Project Astra


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


06.01.2026 Из Gmail уберут протокол, позволяющий собирать письма со сторонних адресов 1
28.04.2020 NetApp представила Project Astra 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

NetApp Project Astra и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 648 1
Google LLC 12289 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1165 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1775 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 595 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
NetApp Trident Services 3 1
NetApp Kubernetes Service - NetApp Kubernetes-as-a-service - NetApp Universal Control Plane for Managed Kubernetes 17 1
NetApp Cloud Data Services 4 1
Han Eric - Хан Эрик 1 1
Han Хан - Eric Эрик 1 1
Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6262 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 310 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5883 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411755, в очереди разбора - 730302.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

