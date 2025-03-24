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Lauftex Галеон
|24.03.2025
|В России анонсирован производительный сигнальный процессор для инфраструктуры связи 2
Lauftex и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146585 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 1
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