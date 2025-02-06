IPROFI.KG
Компания IPROFI.KG занимается внедрением CRM- и ERP-систем, автоматизацией финансового учёта предприятий на платформе 1С, а также разработкой собственных веб-решений для различных сфер бизнеса, включая складской и кассовый учёт, медицинские системы и управление проектами.
|06.02.2025
|Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру IPROFI.KG 1
IPROFI.KG и организации, системы, технологии, персоны:
|Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 164 1
|Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1271 1
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