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Ункомтех

Ункомтех

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.11.2026 Merlion и Uncomline подписали дистрибьюторское соглашение 1
02.04.2008 «Ункомтех» доверил «АйТи» техподдержку ИТ-инфраструктуры 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Ункомтех и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1525 1
9800 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3865 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12466 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3614 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7929 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 993 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1747 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8618 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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