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Саврасова Ольга

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Республика Алтай подтвердила полную готовность к проведению ГИА на ОС Astra Linux 1
20.08.2024 «Группа Астра» и Министерство образования и науки Республики Алтай договорились о сотрудничестве 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Саврасова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3224 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1134 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 100 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13962 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1155 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7901 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13057 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26549 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28651 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55075 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36148 1
НКТ - Р7-Офис 561 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 188 1
Linux OS 11693 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169047 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1578 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16410 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4008 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12077 1
Образование в России 2994 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатория - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480703, в очереди разбора - 724447.
Создано именных указателей - 202990.
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