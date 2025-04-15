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Наливайко Алексей
УПОМИНАНИЯ
|15.04.2025
|Технопарк суверенных ИТ-решений в ИТ-Академии ТУСУРа будет работать с продуктами «Группы Астра» 1
Наливайко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром трансгаз 147 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 358 1
|РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 304 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
|Россия - СФО - Томская область - Томск 953 1
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1576 1
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