Моисеев Артём


СОБЫТИЯ


03.03.2026 Softline заплатит 75 миллионов за разработчика онлайн-решения для автоматизации торговли 1
17.03.2014 Владельцы мобильных устройств Apple смогут торговать с единого счёта в «Финаме» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Моисеев Артём и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 38 1
Softline - Софтлайн 3359 1
Apple Inc 12791 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1148 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5739 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26244 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12765 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25809 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17272 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4705 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Apple - App Store 3025 1
Apple iOS 8344 1
Google Android 14858 1
Apple iPad 3949 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7428 1
Европа 24712 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5302 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6283 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1055 1
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 280 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26157 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11833 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 1
