Индексная книга (каталог) CNews*
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Корнев Роман
СОБЫТИЯ
|03.11.2026
|Авиационный учебный центр «Геоскана» сертифицирован для подготовки международных специалистов в сфере авиации 1
|15.07.2024
|«Яндекс Маркет» и Ozon объявили о выходе на рынок лизинга строительного и офисного оборудования 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Корнев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Альфа-Лизинг - Альфамобиль 35 1
|Межгосударственный авиационный комитет - МАК 7 1
|Arenza - Аренза Лизинговая компания 4 1
|Ozon Лизинг - Озон Лизинг 3 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2006 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169684 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19899 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
|Ведомости 1560 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484588, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484588, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.