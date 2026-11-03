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Корнев Роман

СОБЫТИЯ


03.11.2026 Авиационный учебный центр «Геоскана» сертифицирован для подготовки международных специалистов в сфере авиации 1
15.07.2024 «Яндекс Маркет» и Ozon объявили о выходе на рынок лизинга строительного и офисного оборудования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Корнев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 150 1
Yandex - Яндекс 9463 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 35 1
Межгосударственный авиационный комитет - МАК 7 1
Arenza - Аренза Лизинговая компания 4 1
Ozon Лизинг - Озон Лизинг 3 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2006 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3485 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2905 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55351 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2716 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3452 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1320 1
Асатуров Сурен 1 1
Демчиков Иларион 1 1
Сеньков Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169684 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19899 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 769 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27852 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 410 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 285 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54475 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34556 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6902 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6254 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1238 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2482 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5876 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
Ведомости 1560 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 158 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 99 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484588, в очереди разбора - 721911.
Создано именных указателей - 204132.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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