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Каримов Тимур

СОБЫТИЯ


04.08.2026 ATI.SU и Cargo.Run свяжут поиск грузов с управлением перевозками 1
21.02.2023 Электронная транспортная накладная: о чем нужно знать 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Каримов Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

Цифровизация транспорта - Каргоран - Cargo.Run 6 1
ERG - ТрансКом 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1750 1
Делко - Delko - транспортная компания 6 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 437 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12188 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3125 1
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 125 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2764 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8507 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 407 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13947 1
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Россия - РФ - Российская федерация 165976 1
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Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 415 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462142, в очереди разбора - 726669.
Создано именных указателей - 198869.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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