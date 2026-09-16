Индексная книга (каталог) CNews*
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Калугин Александр
СОБЫТИЯ
|16.09.2026
|«Аэромакс» завершила эксперимент по доставке избирательных бюллетеней в труднодоступную деревню Красноярского края при помощи БПЛА 1
|11.10.2007
|Электронные чебурашки будут следить за детьми 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Калугин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
|АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 46 1
|Piligrim 4 1
|ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
|ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 401 1
|ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 288 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6522 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5266 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2985 1
|Муртазин Эльдар 74 1
|Коваль Василий 7 1
|Лисовой Богдан 2 1
|Успенский Эдуард 5 1
|Шаров Максим 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.