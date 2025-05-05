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Видинеев Илья
УПОМИНАНИЯ
|05.05.2025
|Мобильная связь «Телфин» в три раза сокращает число пропущенных звонков в «Артси Восток» 1
Видинеев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛайфТелеком - Телфин 226 1
|Мегаплан 82 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
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