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Индексная книга (каталог) CNews*
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Видинеев Илья


УПОМИНАНИЯ


05.05.2025 Мобильная связь «Телфин» в три раза сокращает число пропущенных звонков в «Артси Восток» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Видинеев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ЛайфТелеком - Телфин 226 1
Мегаплан 82 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7055 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24907 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10412 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1123 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28258 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2979 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 311 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 690 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12876 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8288 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16368 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14245 1
Беларусь - Белоруссия 5827 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Казахстан - Республика 5640 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1484 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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