Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бородкин Александр
СОБЫТИЯ
Бородкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - ВТБ24 668 2
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
|Visa International 1976 2
|Гаев Владимир 11 2
|Лазаренко Дмитрий 79 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412014, в очереди разбора - 730012.
Создано именных указателей - 188634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.