Бородкин Александр


СОБЫТИЯ


25.12.2025 Фонд «Живой» расширил ИТ-инфраструктуру и обновил сайт при поддержке VK Tech 1
18.05.2011 «Ситроникс Смарт Технологии» поставит для ВТБ24 1 млн банковских карт 1
26.11.2010 «Ситроникс Смарт Технологии» выиграл тендер на поставку заготовок банковских карт для «ВТБ24» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бородкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1379 2
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 404 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 423 1
ВТБ - ВТБ24 668 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
Visa International 1976 2
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 428 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 899 1
Гаев Владимир 11 2
Лазаренко Дмитрий 79 1
Россия - РФ - Российская федерация 157566 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
