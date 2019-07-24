Полностью рассекречены характеристики будущих флагманов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

В Twitter были опубликованы характеристики Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Старшая модель будет отличаться от младшей большими габаритами и большим количеством модулей основной камеры.



Новая утечка

В интернет были выложены характеристики грядущих смартфонов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Их опубликовал в соцсети Twitter инсайдер Стив Макфлай (Steve McFly), известный также как OnLeaks, со ссылкой на собственные источники. OnLeaks известен тем, что публикует достоверные данные по еще не вышедшим смартфонам.

Напомним, анонс Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ ожидается 7 августа 2019 г. Согласно более ранним утечкам, их цена составит 999 евро и 1149 евро соответственно.

Технические характеристики

По данным OnLeaks, Samsung Galaxy Note 10 получит дисплей Samsung Infinity-O AMOLED с диагональю 6,3 дюйма. В зависимости от региона продажи, аппаратной основой для новинки послужит Qualcomm Snapdragon 855 Plus или Exynos 9825 — собственный процессор Samsung, выполненный по техпроцессу 7 нм. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, постоянной — 256 ГБ.

Тыловая камера будет тройной. Широкоугольный модуль и зум получат разрешение по 12 МП, сверхширокоугольный модуль — 16 МП. Стандартного аудиоразъема на 3,5 мм не будет.

Предполагаемый внешний вид Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+

Аккумулятор емкостью 3600 мАч будет рассчитан на проводную зарядку мощностью 45 Вт, однако смартфон будет поставляться с адаптером на 25 Вт. Предположительно, будет поддерживаться беспроводная зарядка мощностью 20 Вт или 25 Вт. С помощью смартфона можно будет заряжать другие устройства при мощности 15 Вт.

Аппарат будет поддерживать стилус S-Pen с технологией воздушных жестов Air Actions. Таким образом, у пользователя появится возможность управлять устройством с помощью стилуса, не касаясь экрана непосредственно. Специальное ПО будет регистрировать движения стилуса на некотором расстоянии от экрана.

Отличия между моделями

Samsung Galaxy Note 10+ будет отличаться от младшей модели экраном с диагональю 6,8 дюйма, наличием в основной камере времяпролетного модуля DepthVison ToF на 12 МП и аккумулятором на 4300 мАч. Основная камера сможет переключаться между апертурой f/1.5, f/1.8 и f/2.4. По данным ресурса WinFuture, только старшая модель будет оснащена слотом для карты micro SD. Остальные параметры устройств совпадают.

У старшей модели будет больше модулей основной камеры

Более наглядно отличия между моделями помогают представить фото, на которых два аппарата представлены вместе. Фото было выложено на агрегаторе утечек Slashleaks. Судя по изображению, Samsung Galaxy Note 10+ будет длиннее и шире младшей модели, также у него будут два дополнительных сенсора основной камеры.