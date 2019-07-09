Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона»

Суд Южной Осетии приговорил к восьми годам колонии бывшего министра связи республики Георгия Кабисова. Его обвиняют в хищении средств у «Остелекома», местной «дочки» «Мегафона», председателем совета директоров которой он являлся.

Восемь лет тюрьмы для бывшего министра связи Южной Осетии

Цхинвальский городской суд (республика Южная Осетия) приговорил к восьми годам колонии общего режима Георгия Кабисова, в разное время занимавшего посты министра связи республики и главы Государственного комитета связи и массовых коммуникаций. На момент ареста Кабисов был высокопоставленным сотрудником Службы внешней разведки республики.

Георгий Кабисов стал министром связи Южной Осетии в 2008 г. Затем министерство было преобразовано в Комитет по связи и массовым коммуникациям, которое Кабисов возглавлял до 2011 г. Сейчас главой комитета является Хасан Гиголаев.

Кабисов также возглавлял совет директоров «Остелекома», единственного сотового оператора в республике. «Остелеком» на 75% принадлежит «Мегафону», на 25% властям республики.

Хищение денег у «дочки» «Мегафона» и продажа грузинских сотовых вышек

Прокуратура обвиняет Кабисова в хищении государственной доли дивидендов «Остелекома» и легализации этих средств. Причиненный им ущерб оценивается в 155 млн руб., и обвинение требовало для экс-министра 12 лет тюрьмы. Отметим, что до ареста Кабисова «Остелеком» не выплачивал дивиденды.

Кабисова признали виновным еще и в том, что он вместе со своим знакомым Мирианом Джиоевым оформили на себя земельные участки, на которых были установлены базовые станции грузинского сотового оператора Magticom (после войны 2008 г. Magticom покинул Южную Осетию), затем по поддельным документам присвоили себя эти вышки и продали их «Остелекому» за 23,7 млн руб.

Бывший министр связи Южной Осетии Георгий Кабисов

Джиоев был арестован вместе с Кабисовым в 2017 г. Но он признал свою вину, возместил ущерб государству в размере 1,7 млн руб., и еще до суда вышел на свободу. Сейчас суд приговорил его к условному сроку наказания.

Кабисова также признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. А вот по другому обвинению в незаконном обороте специальных технических средств экс-министр был оправдан судом.

«Кабисов не мог в одиночку принимать решения за «дочку» «Мегафона»

Сам Георгий Кабисов своей вины не признал. Его адвокат Икрамжан Раматов заявил о намерении обжаловать приговор.

«У Кабисова был только один голос в совете директоров «Остелекома», при этом большинство в совете принадлежит представителям «Мегафона», - заявила CNews супруга экс-министра Зарина Кабисова. – Что касается истории с вышками Magticom, то у нас есть все документы о том, что грузинский оператор продал их своему представителю в Южной Осетии Анатолию Кокоеву, а тот затем на законных основаниях их перепродал Кабисову».

Южная Осетия осталась без второго сотового оператора

До ареста Георгий Кабисов активно работал над созданием в республике второго сотового оператора. Еще в 2010-2011 гг. сотовый оператор «Скай Линк» завез в республику оборудование стандарта CDMA-450. Планировалась, что сеть запустит компания «ИнтерОс», совместное предприятие «Скай Линка», Мириана Джиоева и властей республики.

Однако власти Южной Осетии не внесли необходимый взнос в уставной капитал «ИнтерОс», и компания не заработала. В 2016 г. компания возобновила активность и планировала уже запустить сеть в стандартах GSM и UMTS (3G). Кабисов говорил, что участие в проекте принимает и российский оператор Tele2, к которому отошли активы «Скай Линка». После ареста Кабисова работы по созданию второго сотового оператора были прекращены.