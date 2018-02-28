«Дочка» «Мегафона» вышла на прибыль после ареста экс-министра связи Южной Осетии

Экс-министру связи Южной Осетии Георгию Кабисову предъявлено обвинение в хищении сотовых вышек грузинского оператора Magticom и выводе 800 млн руб. из «Остелекома», местной «дочки» «Мегафона». После ареста Кабисова «Остелеком» впервые показал прибыль.

Подробности ареста экс-министра связи Южной Осетии Георгия Кабисова

Генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев раскрыл подробности уголовного дела в отношении бывшего министра связи республики Георгия Кабисова, сообщило агентство Sputnik. Кабисов был арестован в ноябре 2017 г. На момент ареста он был высокопоставленным сотрудником Службы внешней разведки республики.

Вместе с Кабисовым был арестован его знакомый Мириан Джиоев. Джиоев впоследствии признал свою вину, возместил ущерб государству в размере 1,7 млн руб. и был выпущен на свободу, Кабисова же суд оставил под стражей.

При обыске дома у Кабисова было изъято большое количество устройств для прослушки и тайной слежки.

По словам Джагаева, Кабисову предъявлено сразу несколько обвинений. Наиболее серьезное из них связано с деятельностью единственного местного сотового оператора «Остелеком». Компания на 75% принадлежит российскому «Мегафону», на 25% властям республики.

После ареста Кабисова «дочка» «Мегафона» впервые вышла на прибыль

При этом Кабисов до недавнего времени входил в совет директоров «Остелекома». Генпрокуратура Южной Осетии утверждает, что под руководством Кабисова была создана схема, в ходе которой из «Остелекома» с 2010 г. через подставные организации было выведено 800 млн руб. В основном реальных работ эти компани не осуществляли.

После ареста министра связи Южной Осетии местная «дочка» «Мегафона» вышла на прибыль

Как подчеркнул Джагаев, после ареста Кабисов вышел из состава совета директоров «Остелекома». После этого компания, впервые с момента основания в 2004 г., показали прибыль.

Размер прибыли «Остелекома» за 2017 г. составил 100 млн руб. Это позволит Южной Осетии за счет дивидендов от своей доли в операторе и налога на прибыль получить в бюджет 40-45 млн руб.

Экс-министра связи Южной Осетии обвинили в хищении грузинских сотовых вышек

Кроме того, экс-министра связи обвиняют в присвоении чужой собственности. После войны 2008 г. из Южной Осетии ушел грузинский сотовый оператор Magticom. Затем Кабисов вместе с Джиоевым оформили на себя земельные участки под его вышками, по подложным документам присвоили эти вышки и продали их «Остелекому» за 23,7 млн руб.

Также Кабисова обвиняют в присвоении имущества частной компании «Элекстросвязь». Именно с заявления гендиректора этой компании Валерия Кочиева и началось расследование в отношении экс-министра связи.

Речь идет о присвоении оборудования для телевизионных вышек и автотранспорте. Ущерб для «Электросвязи» составил 10 млн руб.

«Невозможно украсть весь инвестиционный бюджет «дочки» «Мегафона»

Георгий Кабисов и его семья обвинения отрицают. Сестра экс-министра связи Анна Кабисова заявила изданию «Эхо Кавказа», что обвинения в выводе 800 млн руб. из «Остелекома» выглядят абсурдными, так как эта сумма составляет практически весь инвестиционный бюджет оператора за все время его существования. Кроме того, Кабисов не мог единолично распоряжаться этими средствами, так как это были частные инвестиции «Мегафона».

Целый ряд общественных и политических деятелей Южной Осетии просили освободить Кабисова из-под стражи. В их числе все три бывших президента республики: Людвиг Чебиров, Эдуард Кокойты и Леонид Тибилов, но экс-министр связи остается под стражей. В пресс-службе «Мегафона» к моменту публикации не ответили на запрос CNews относительно данной ситуации.