Россия вошла в топ стран, наиболее привлекательных для ИТ-шников

Россия заняла 25 место среди 180 стран по привлекательности для айтишников. Более 40% российских ИТ-специалистов не стремятся работать за границей. Одновременно в России были бы не против поработать специалисты из Казахстана, Белоруссии и других стран.



Место в рейтинге

Россия находится на 25 месте среди стран мира по привлекательности для экспертов в сфере ИТ. К такому выводу пришли исследователи компаний Boston Consulting Group и The Network. Всего в исследовании было рассмотрено 180 стран.

Исследование проводилось с марта по май 2019 г. В в общей сложности было опрошено более 26 тыс. человек, в том числе более 1,6 тыс. специалистов из России, сообщило ТАСС.

Кто хочет в Россию

Более 40% россиян, имеющих подготовку в цифровой сфере, не хотят работать за границей, утверждают исследователи. Если в среднем в мире около 68% ИТ-специалистов готовы уехать работать в другую страну, то в России этот показатель равен 58%.

При этом специалисты из других стран готовы переехать в Россию — такое мнение высказали 38% респондентов из Казахстана и 27% из Белоруссии. Также процент желающих поработать в России оказался высок в Турции, Анголе, Никарагуа, Сербии, Литве, Перу, Эстонии и Украине.

Причины привлекательности России

Исследователи объясняют привлекательность России для местных и зарубежных ИТ-специалистов масштабной цифровизацией, которая продолжается в стране и в мире. Цифровизация порождает спрос на квалифицированных специалистов, за которых борются бизнес и госсектор. С целью привлечь кадры, работодатели улучшают условия труда, повышают зарплату и стараются помогать в обучении.

Россия является одной из самых привлекательных стран для специалистов в сфере ИТ

По данным рекрутинговой компании HeadHunter, в России в настоящий момент наблюдается дефицит специалистов в сфере ИТ: на одну вакансию приходится менее трех резюме. По сравнению с другими сферами деятельности, в ИТ-отрасли высокие зарплаты — средняя зарплата превышает 88 тыс. руб.

Подготовка специалистов

Напомним, в ноябре 2018 г. власти призвали российских айтишников начать работать на государство. Правительство хочет более активного участия ИТ-компаний и представителей ИТ-индустрии в программах обучения и кадрового отбора. В связи с этим президент инициировал масштабные программы по созданию социальных лифтов, позволяющие представителям бизнеса и других сфер экономики страны принимать участие в программах отбора и подготовки кадрового резерва и получать высокие государственные должности.

Власти полагают, что главным капиталом ИТ-отрасли в России является не аппаратура или линии связи, а кадры, благодаря которым страна и входит в число лидеров по ИТ. В 2018 г. в государственные вузы на ИТ-специальности поступило более 120 тыс. абитуриентов. При этом количество бюджетных мест для специалистов в этой сфере в государственных вузах постоянно увеличивается.

Власти намерены потратить более 100 млрд руб. на программу подготовки кадров для цифровой экономики. Часть средств пойдет на подготовку состоявшихся специалистов в сфере ИТ, еще часть — на обучение школьников и студентов.

В комитете Госдумы по образованию и науке полагают, что для реализации программы «Цифровая экономика» России придется подготавливать в год 500 тыс. ИТ-специалистов, в то время как сейчас их ежегодно готовится около 50 тыс. Причем для успеха программы все подготовленные кадры должны остаться работать в России, для чего им потребуется создать здесь соответствующую среду.