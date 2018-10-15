Для цифровой экономики России придется готовить в 10 раз больше айтишников, чем сейчас

Для реализации программы «Цифровая экономика» России придется подготавливать в год 500 тыс. ИТ-специалистов, в то время как сейчас их ежегодно готовится около 50 тыс. Причем для успеха программы все подготовленные кадры должны остаться работать в России, для чего им потребуется создать здесь соответствующую среду.

Потребность в айтишниках

Для успешного выполнения программы «Цифровая экономика» России придется ежегодно подготавливать порядка 500 тыс. специалистов в этой сфере, в то время как сейчас их количество составляет 50 тыс. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов на форуме «Открытые инновации».

Никонов отметил, что 500 тыс. специалистов, выпускаемых ежегодно, будет достаточно для «качественного рывка» в ближайшие годы. «Но мы должны готовить эти 500 тыс. для себя, а не для всего остального мира, что предполагает создание среды, прежде всего для того, чтобы этим людям было где работать», — цитирует его ТАСС.

Чиновник пояснил, что под «средой» понимает не только определенный уровень оплаты труда, но и наличие научных коллективов, технопарков, компаний, специализирующихся на высоких технологиях и готовых принять на работу новые кадры.

По словам Никонова, количество ученых в России по сравнению с 1991 г. сократилось с 1,7 млн до 700 тыс., что позволяет говорить о потере целого поколения. Он пояснил, что в настоящий момент возможность совершить серьезный прорыв в этой области отсутствует, поскольку Россия находится на 35 месте в мире, если брать отношение финансирования науки на душу населения к ВВП.

Сколько айтишников в России

Осенью 2017 г. тогдашний глава Минкомсвязи Николай Никифоров также говорил о необходимости нарастить количество кадров для цифровой экономики, которые готовятся в России. Он сообщил, что в России насчитывается около 500 тыс. программистов, о высокой квалификации которых свидетельствуют победы на различных международных соревнованиях. Однако реализацию программы «Цифровая экономика» можно будет обеспечить только в том случае, если в России будет работать 1 млн ИТ-специалистов, сообщил Никифоров.

По состоянию на 2016 г. Росстат оценивал количество работников ИТ-отрасли в России в 444,5 тыс. человек, сообщает портал «Про бизнес». С 2009 г. по 2016 г. этот показатель вырос на 44%, то есть на 136,4 тыс. человек. В 2014-2016 гг. темпы роста держались на уровне 5% в год. В Белоруссии, например количество работников, занятых в ИТ, растет ежегодно примерно на 10%.

России придется в 10 раз нарастить подготовку айтишников для цифровой экономики

Примечательно, что в Москве количество айтишников выросло с 2009 г. по 2016 г. всего на 3,4 тыс. и составило около 122,7 тыс. человек, при этом в Санкт-Петербурге в те же годы имел место рост на 25,4 тыс., и в результате этого в 2016 г. количество ИТ-специалистов в городе достигло 49,3 тыс. человек.

Из всех айтишников, работающих в России, по данным Росстата, почти 90% являлись в 2016 г. сотрудниками российских компаний, причем с 2009 г. этот показатель изменился незначительно. При этом 83% работников ИТ-отрасли были трудоустроены в частных компаниях.

Дефицит айтишников

В Москве в настоящий момент насчитывается 20 тыс. актуальных вакансий для ИТ-специалистов — на 25% больше, чем год назад. В 2018 г. количество первокурсников на ИТ-специальностях составило в столице 19,6 тыс., показав годовой рост на 11%. При этом 52% первокурсников поступили на бюджет.

В прошлом году компания HeadHunter сообщала, что в Москве ИКТ-сектор занимает шестое место по нехватке кадров. При этом, в отличие от других сфер, где также наблюдался дефицит специалистов, в ИКТ был зафиксирован годовой спад количества резюме. В I кв. 2017 г. в Москве количество ИКТ-специалистов, ищущих работу, уменьшилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., в то время как незанятых рабочих мест стало на 23% больше. Это свидетельствовало об обострении дефицита айтишников в столице. В целом в Москве на одно свободное рабочее место приходилось 3,7 активных резюме ИТ-специалистов.