В Москве ИТ становится самой востребованной специальностью. Дефицит кадров растет

В среднем в Москве на одну ИКТ-вакансию претендует 3,7 специалиста. Для московского рынка труда в целом, независимо от отрасли, этот показатель составляет 9,3 резюме на вакансию. За год количество вакансий в ИТ-отрасли выросло, а число резюме уменьшилось.

Дефицит ИКТ-специалистов

По данным HeadHunter, в I квартале 2017 г. на российском рынке труда в сфере ИТ, интернета и телекома на одну вакансию претендовало в среднем 3,3 соискателя. В Москвы этот показатель выше – здесь на одно свободное рабочее место приходится 3,7 активных резюме ИТ-специалистов.

Если говорить не отдельно об ИКТ-отрасли, а о всех сферах занятости, то в среднем на российском рынке труда на одно место претендует 7,5 соискателей. В Москве этот показатель составляет 9,3 человека на вакансию. Таким образом, можно говорить о дефиците специалистов в сфере ИТ, интернета и телекома.

При этом в среднем по России число нетрудоустроенных ИКТ-специалистов выросло на 2% по сравнению с I кв. 2016 г., а количество открытых ИКТ-вакансий – на 3%. В Москве же количество ИКТ-специалистов, ищущих работу, уменьшилось на 1%, в то время как незанятых рабочих мест стало на 23% больше. Это свидетельствует об обострении дефицита ИКТ-специалистов в столице.

Сравнение с другими сферами

В Москве ИКТ-сектор занимает шестое место по нехватке кадров. Самый большой дефицит наблюдается в таких сферах занятости как «Консультирование» и «Инсталляция и сервис», где на одну вакансию претендуют 1,6 и 2,3 специалиста соответственно. За ними идут сферы «Медицина и фармацевтика» (3,3), «Продажи» (3,3) и «Рабочий персонал» (3,6). Однако во всех этих сферах, в отличие от ИКТ, наблюдается годовой рост количества резюме.

Спрос на ИКТ-специалистов в Москве вырос за год на 23%

По России в целом ИКТ делит 6 место по нехватке кадров с такими отраслями как «Банки, инвестиции, лизинг» (3,3 резюме на вакансию) и «Рабочий персонал» (3,3). Больший дефицит кадров наблюдается только в сферах «Консультирование» (1), «Страхование» (1,5), «Инсталляция и сервис» (1,6), «Медицина и фармацевтика» (2 резюме) и «Продажи» (3 резюме).

Мнение эксперта

По словам Евгения Альминова, аналитика Департамента информационных технологий города Москвы, оценка HeadHunter в целом верна. Российские технологические компании испытывают острый кадровый голод. Так как готовых специалистов подходящей квалификации не хватает, бизнес пытается решить эту проблему со своей стороны – вкладывая средства в собственные образовательные программы.

Поскольку компаниям приходится бороться друг с другом за право нанять талантливого соискателя, в ИКТ-отрасли возникают перекосы в зарплате. Для дестабилизации всего московского рынка труда в этой сфере достаточно одной-единственной компании, которая переманивает специалистов на большие деньги, считает Альминов. По его словам, такие случаи имели место в последние годы.

«Сейчас в Правительстве Москвы готовится региональный план по поддержке отрасли. Решение проблемы кадрового дефицита будет одной из ключевых задач. Нужно не только увеличивать число ИКТ-специалистов, которых выпускает система образования, но и корректировать под нужды бизнеса сами образовательные программы, чтобы специалистов не приходилось переучивать», – отмечает Альминов.