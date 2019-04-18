Российский разработчик робота-рекрутера: Мне угрожал HeadHunter

Сооснователь компании Stafory направил в ФАС жалобу на сервис HeadHunter по факту явного нарушения закона «О защите конкуренции». По словам заявителя, ректутер препятствует продвижению разработанной им платформы по автоматизированному поиску сотрудников. Аналогичные нарушения ФАС выявила и в работе других сервисов по поиску работодателей и соискателей.

ФАС против рекрутеров

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила административное дело в отношении сервисов вакансий HeadHunter, Superjob и Rabota.ru. по факту нарушения закона «О защите конкуренции», сообщается на сайте ведомства. Основанием послужила жалоба, поданная в ФАС сооснователем компании Stafory Александром Ураксиным, о чем он рассказал на своей странице в Facebook.

По заявлению Ураксина, HeadHunter препятствует продвижению автоматизированных сервисов подбора персонала путем блокировки учетных записей работодателей, использующих такого рода средства поиска сотрудников. Сооснователь Stafory подчеркнул в Facebook, что его компания предпринимала попытки мирного урегулирования конфликта, но успеха в этом не достигла. В сообщении Ураскина в Facebook также сказано, что со стороны HeadHunter ему поступали угрозы, после которых и последовали блокировки аккаунтов. На запрос CNews о формате этих угроз Александр Ураксин на момент публикации материала ответить не смог.

Не только HeadHunter

В сообщении на своей странице в Faceboоk Ураксин отметил, что подавал в ФАС жалобу исключительно на HeadHunter, однако ведомство возбудило дело также против сервисов Superjob и Rabota.ru. По данным ФАС, условия использования этих сервисов тоже содержат положения, запрещающие применение ПО и сервисов по автоматизированному подбору персонала.

Александр Ураксин

В ходе проверки служба выявила факты блокировки пользователей этих сервисов при обнаружении использования ими программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала сторонних разработчиков.

Сообщение на странице Александра Ураксина в Facebook

В заявлении ФАС также есть указание на то, что все три фигурирующих в деле ресурса занимают коллективное доминирующее положение в сегменте поиска работодателей и сотрудников через интернет. Представители HeadHunter и Rabota.ru на момент выхода материала не смогли ответить на запрос CNews.

Возможные санкции

О тяжести последствий для фигурантов дела, если они в итоге будут признаны виновными, ФАС не сообщает.

Рекрутинг в России

Компания Stafory известна в первую очередь как разработчик робота-рекрутера «Вера» – искусственного интеллекта на основе самообучающейся нейросети. В задачи «Веры» входит поиск резюме потенциальных кандидатов по заданным параметрам и проведение первичного собеседования. С августа 2017 г. «Вера» используется для подбора персонала оператором МТС.

Страница Александра Ураксина в Facebook

В декабре 2017 г. HeadHunter подал иск в Мосгорсуд против Stafory за использование роботом «Верой» базы данных этого сервиса. По словам истца, база данных – это его интеллектуальная собственность. В мае 2018 г. иск был отклонен за отсутствием у HeadHunter доказательств вины ответчика.

В феврале 2019 г., HeadHunter стал совладельцем другого российского сервиса автоматического рекрутинга – Skillaz. Финансовая сторона сделки не раскрывается, но, по информации издания «Ведомости», HeadHunter оценил весь бизнес Skillaz в 1 млрд руб. и получил 25-процентную долю в нем. Таким образом, рекрутер выплатил 250 млн. руб. Часть сервиса также принадлежит оператору «Мегафон», который с 2018 г. использует его наработки в собственной платформе для автоматизированного найма сотрудников «Мегафон рекрутика».