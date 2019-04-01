Intel впервые показала свою «экспоненциальную» графику Xe. Цена. Видео

Благодаря первым утечкам впервые объяснена «экспоненциальная» природа графики Xe. В Сеть также утекли характеристики графических ядер Intel, исполнение двухъядерных ускорителей, а также сроки выхода и цены первых видеокарт Intel Xe.

Двухъядерная графика Intel к лету 2020

Компания Intel провела закрытое мероприятие под названием «Xe Unleashed», на котором впервые был разъяснен смысл «экспоненциальной» технологии Xe, представлены подробности об архитектуре графических карт Xe, спецификации первых графических ядер и названы сроки массового производства первых графических ускорителей этого класса.

Согласно информации от источников, принимавших участие в мероприятии (по данным портала WCCFTech, встреча была организована для аналитиков отрасли и ряда ближайших партнеров Intel по производству видеокарт, таких как Asus), первые графические ускорители Intel в виде графических карт на «бесшовно сдвоенном» флагманском чипе Xe 2 будут представлены 31 июня 2020 г.

Уже известно, что первые графические карты Intel будут поддерживать два режима работы – стандартный, с штатными тактовыми частотами, и «турборежим» с дополнительной картой, в котором будут разгоняться оба ядра ускорителя.

Далее в Intel обещают «экспоненциальный» прирост производительности за счет постоянного удвоения числа графических ядер в каждом графическом ускорителе фактически ежегодно.

Xe: концепция бесконечного масштабирования

На слайдах презентации, которую, по данным WCCGTech, провел лично Раджа Кодури (Raja Koduri), старший вице-президент Intel и глава подразделения системных и графических архитектур (ранее работал в AMD), впервые раскрыт смысл символа «e», расположенного в маркетинговом названии архитектуры в качестве показателя степени – Xe (выглядит как «икс в степени экспоненты).

Маркетинговое написание графической архитектуры Intel Xe

Согласно стратегической концепции Intel, технология Xe базируется на трех базовых основах: техпроцесс, микроархитектура и это «e», которое означает отказ от линейного принципа и переход к «бесконечному» масштабированию производительности графических ускорителей Intel. Достигается это за счет новых архитектурных особенностей технологии Xe, в сочетании с программным уровнем One API.

Концептуальное развитие Xe «за пределами Закона Мура»

Помимо раскрытия краеугольной концепции архитектуры Xe, слайд из презентации также недвусмысленно демонстрирует планы компании по выпуску графических ускорителей как минимум на четырех графических ядрах – GPU X4.

Планы Intel по развитию технологии Xe в ближайшие годы

Следующий слайд, где обещано появление 8-ядерных графических ускорителей в 2023 г., объясняет «экспоненциальный» характер развития архитектуры Xe, и одновременно с этим выглядит как недвусмысленная заявка Intel на доминирование среди производителей графических ускорителей в не таком уж далеком будущем.

Особенности программно-аппаратной реализации Xe

Концепция Xe базируется на идее использования One API в качестве «посредника» между уровнем Direct3D и графическими чипами (под Linux разрабатывается программная «прослойка» с аналогичной функциональностью).

Такая программно-аппаратная архитектура позволяет производить «бесшовное» переключение для масштабирования производительности с использованием нескольких графических процессоров.

«Бесшовность» в этом случае является ключевой характеристикой, определяющей слаженную работу многопроцессорного графического ускорителя фактически как одного огромного одноядерного GPU – по крайней мере, именно так это выглядело в рамках презентации.

Такая организация архитектуры обеспечивает графические ускорители Intel Xe уникальной возможностью обеспечивать максимум производительности в сочетании с приложениями, которые по каким-то причинам не имеют поддержки многопроцессорной графики, и в то же время сохранять почти полную обратную совместимость.

Разработчикам приложений, в свою очередь, не придется беспокоиться об оптимизации своего кода для поддержки многоядерных графических архитектур, поскольку эта обязанность уже возложена на OneAPI.

В свою очередь, Intel получает определенные преимущества в производстве многоядерных графических решений, поскольку может использовать современную литографию и наиболее распространенные кремниевые пластины 300 мм для производства графических чипов с заведомо высоким процентом выхода годных кристаллов. В случае, если Intel действительно сможет обеспечить высокий выход продукции после корпусировки в виде многочиповых модулей (Multi Chip Module, MCM), такой подход действительно сможет обеспечить оперативное и многократное масштабирование производительности, отмечают аналитики WCCFTech.

Вероятнее всего, именно на этом зиждется уверенность в представленном роадмэпе компании, предполагающем выпуск 8-ядерных графических чипов Intel Xe в 2023 г.

Спецификации первых видеокарт Intel Xe

Интересно отметить, что первыми массовыми чипами архитектуры Xe, которые компания планирует представить 31 июня 2020 г., сразу станут двухъядерные решения X2. Таким образом, «одноядерная» стадия графики Intel будет «с ходу» пропущена.

Графический процессор Intel Xe 2 GPU Техпроцесс 7 нм (Intel) Архитектура Xe Число потоковых процессоров 12288 (6144 x2) Тактовая частота ядер, номинальная 1600 МГц Тактовая частота ядер, режим Turbo 2718 МГц Графическая память 32 ГБ 4D XPoint Пропускная способность 8 ТБ/с Пиковая производительность 66,8 терафлоп Площадь кристалла 600 кв. мм (x2) Упаковка GPU MCM Межузловая шина (интерконнект) Нет данных. Возможно внутрикремниевая (TSV) Поддержка API Windows Direct3D 14,2 TDP 350 Dn Шина питания 3x 8-контактная Ожидаемая розничная цена $699 Анонс 31 июня 2020 г.

Ядра графического ускорителя процессора Intel X2 будут работать на штатной частоте 1,6 ГГц. Однако в режиме Turbo, активизирующемся после подключения дополнительно приобретаемой карты расширения, пользователь может довести тактовую частоту обоих ядер до более чем 2,7 ГГц (точнее, до 2,71828 ГГц). Таким образом, в Intel намерены снизить начальную цену приобретения своих графических ускорителей, предлагая докупать карты для дополнительной производительности позже, или лишь тем, кому это действительно нужно.

Ожидается, что видеокарты Intel X2 с новой памятью 4D XPoint и полноценной поддержкой Direct3D 14.2 будут представлены в рознице по рекомендованной цене $699.

Графика Intel Xe в суперкомпьютере Aurora

Одновременно с подготовкой к запуску дискретной графики Xe X2 для потребительского рынка, Intel со своей графикой Xe участвует в разработке суперкомпьютера Aurora – первого в США с производительностью более 1 экзафлопс. Ожидается, что эта система, разрабатываемая компаниями Intel и Cray для Аргоннской национальной лаборатории (Argonne National Laboratory) по заказу Министерства энергетики США (U.S. Department of Energy), будет запущена в строй ближе к концу 2021 г.

Проект Aurora стоимостью порядка $500 млн будет выполнен на базе двух сотен унифицированных кластерных систем Cray Shasta, объединенных межузловой шиной (интерконнектом) Cray Slingshot и программным стеком Shasta.

Каждая система Shasta, в свою очередь, будет выполнена на процессорах Intel Xeon Scalable нового поколения, графических ускорителях на базе архитектуры Intel Xe, а также на энергонезависимой памяти Intel Optane Datacenter Persistent Memory нового поколения.

В суперкомпьютере также будет задействован программный стек Intel One API, однако количество графических ускорителей Intel или хотя бы число графических ядер Xe в составе Aurora пока держится в секрете.