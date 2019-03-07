Газпромбанк неожиданно избавился от доли в «Мегафоне»

Газпромбанк перестал быть владельцем 18% акций «Мегафона». Банк мог продать данный пакет самому оператору за 77 млрд руб. Это на 17 млрд руб. больше суммы, которую банк потратил на покупку акций «Мегафона», причем финансирование для нынешней сделки предоставил сам Газпромбанк.

Газпромбанк продал 19% акций «Мегафона»

Газпромбанк перестал быть акционером сотового оператора «Мегафон». Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы оператора. В самом банке от комментариев отказались.

Газпромбанк стал акционером «Мегафона» осенью 2017 г., приобретя 19% его акций за 60,4 млрд руб. Продавцом пакета стала шведская Telia.

Как делистинг «Мегафона» связан с уходом Газпромбанка

В 2018 г. «Мегафон» провел делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE). После этого оператор осуществил оферту на выкуп у миноритариев собственных акций и глобальных депозитарных расписок (GDR, котировались на LSE) по цене 659,26 руб. за одну акцию.

По итогам оферты «дочка» «Мегафона» кипрский офшор Megafon Investments (MICL) приобрела пакет, эквивалентный 20,8% акций оператора, потратив на это 76 млрд. Доля MICL в «Мегафоне» выросла с 3,9% до 22,5%.

Затем MICL передал свою долю в «Мегафоне» другой «дочке» оператора – компании «Мегафон Финанс». Данная структура получила 17,77% акций оператора напрямую и еще 4,8% акций в виде GDR.

Газпромбанк продал 18% акций «Мегафона» самому оператору за 77 млрд рублей, на чем заработал 17 млрд рублей

Далее было принято решение о конвертации принадлежащих «Мегафон Финанс» GDR в обыкновенные акции. Контролирующим акционером «Мегафона» является холдинг USM Алишера Усманова, которому принадлежит 56,2% акций оператора. В результате конвертации совокупная доля USM и «Мегафон Финанс» в «Мегафоне» превысила 75%, составив 78,5%. Это вызвало необходимость для «Мегафона» осуществить новую оферту на выкуп долей своим миноритариями.

Выгодная сделка для Газпромбанка

«Мегафон Финанс» согласился выкупить 131,2 млн акций «Мегафона» (215 от общего числа) по такой же цене, как и во время предыдущей оферты – 659,26 руб. за одну акцию. Газпромбанк мог принять участие в данной оферте.

В этом случае банк заработал на продаже акций «Мегафона» 77 млрд руб. – на 16,6 млрд руб. больше суммы, за которую он покупал свой пакет у Telia. Прибыль для банка составила 27%. В «Мегафоне» заявили, что не будут комментировать действия акционеров, а информация о количестве акций оператора, приобретенных в рамках оферты, будет раскрыта только 11 марта.

Выход Газпромбанка из капитала «Мегафона» является неожиданностью, констатирует аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин. «Считалось, что Газпромбанк - это стратегический инвестор, и если он и решится когда-то продавать свою долю в «Мегафоне», то другому стратегическому инвестору, а не самому оператору», - говорит аналитик.

Кроме того, Либин напоминает, что год назад «Мегафон» вместе с холдингом USM, Газпромбанком и своим миноритарным акционером – госкорпорацией «Ростех» - создали совместное предприятие для развития цифровых сервисов. Предприятие получило название «МФ Технологии» и «Мегафон» передал ему контрольный пакет акций Mail.ru Group. В этой связи выход Газпромбанка из капитала «Мегафона» выглядит тем более странно.

Газпромбанк профинансировал выкуп собственных акций

Интересно, что первую оферту, объявленную «Мегафоном» в 2018 г., оператор финансировал из заемных средств, предоставленных Сбербанком, ВТБ и тем же Газпромбанком. Для второй оферты «Мегафон Финанс» получил поручительство в размере 90 млрд руб. от Газпромбанка. То есть Газпромбанк профинансировал выкуп «Мегафоном» своих акций.

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