Газпромбанк в обход санкций США купил акции «Мегафона» на 60 миллиардов

Шведская Telia полностью вышла из капитала «Мегафона». 19% акций сотового оператора были проданы «Газпромбанку» за 60,4 млрд руб. Telia была последним крупным иностранным инвестором в российской телекоммуникационной отрасли.

Telia попрощалась с «Мегафоном»

Шведская Telia сообщила о продаже остававшихся у нее 19% акций «Мегафона». Покупателем пакета выступил «Газпромбанк». Акции покупались по цене 514 руб. за одну ценную бумагу, сумма сделки составила 60,4 млрд руб.

Сделка в обход санкций

В сообщении Telia отмечается, что Газпромбанк находится под санкциями Евросоюза и США. Но Газпромбанк сразу же выплатил всю сумму сделки, и Telia не осуществляла какое-либо финансирование Газпромбанка, включая покупку его акций. Таким образом, введенные против Газпромбанка санкции неприменимы к данной сделке, уверены в шведской компании.

Как Telia входила и выходила из «Мегафона»

Telia была одним из старейших акционеров «Мегафона». Шведская Telia вместе с финской Sonera входили в число акционером петербургского оператора «Северо-Западный GSM», на базе которого был создан «Мегафон». В 2000 г. Telia приобрела долю в петербургском холдинге «Телекоминвест», входившем в число акционеров «Северо-Западного GSM».

В 2000 г. в Москве был создан сотовый оператор Sonic Duo, в число акционером которого вошла Sonera. В 2001 г. «Северо-Западный GSM» и Sonic Duo объединились в «Мегафон». В том же году Telia и Sonera объединились в компанию TeliaSonera, которая, с учетом доли в «Телекоминвесте», стала крупнейшим акционером «Мегафона».

Продавшая акции «Мегафона» Telia была последним крупным иностранным инвестором в российском телекоме

TeliaSonera хотела стать контролирующим акционером «Мегафона», но этим планам не суждено было сбыться. В 2003 г. американский предприниматель Леонид Рожецкин продал 25,1% акций «Мегафона» «Альфа-групп».

«Питерская группа связистов», контролировавшая холдинг «Телекоминвест», попыталась опротестовать данную сделку, в связи с чем начался длительный акционерный конфликт среди совладельцев «Мегафона».

В 2008 г. конфликт закончился: Алишер Усманов приобрел холдинг «Телекоминвест» вместе с долей в «Мегафоне». В 2009 г. TeliaSonera попыталась объединить с «Альфа-групп» имевшиеся у них доли в «Мегафоне» и турецком сотовом операторе Turkcell, но данное слияние в части «Мегафона» через суд заблокировали структуры Усманова.

Новое противостояние акционеров «Мегафона» длилось до 2012 г. Тогда «Альфа-групп» продала свою долю в операторе, а принадлежащий Усманову холдинг USM получил контроль над «Мегафоном». В том же году «Мегафон» вышел на IPO, в ходе которого TeliaSonera сократила свою долю в операторе с 35% до 25%.

В 2015 г. TeliaSonera объявила о намерении продать принадлежащих ей сотовых операторов в странах СНГ. Тогда утверждалось, что данное намерение не имеет отношения к «Мегафона».

Однако в 2017 г. TeliaSonera, переименованная в Telia, начала распродавать акции «Мегафона». В начале октября на бирже Telia продала 6,2% акций «Мегафона» за 22,5 млрд руб., цена одной акции составила 585 руб., что на 12% дороже, чем в ходе нынешней сделки. После этого доля Telia в «Мегафоне» сократилась до 19%.

Усманов привествовал приход Газпромбанка в «Мегафон»

Теперь же Telia полностью вышла из капитала «Мегафона». Новый совладелец «Мегафона» Газпромбанк заявил, что позитивно смотрит на перспективы «Мегафона» и вместе с другими акционерами сотового оператора намерен выработать долгосрочную стратегию его развития.

Со своей стороны, председатель совета директора холдинга USM Иван Стрешинский поблагодарил Telia за совместную работу в интересах «Мегафона» и поприветствовал Газпромбанк в числе совладельцев оператора, тем более, что мажоритарный пакет остается у USM.

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин отмечает, что сделка между Telia и Газпромбанком прошла с дисконтом 10% к рынку. «Вероятно, дисконт к рынку связан со срочностью продажи, - говорит аналитик. - Учитывая обстоятельства сделки, не исключаю, что Газпромбанк является промежуточным владельцем актива. Среди прочего, интересно что ранее Газпромбанк «часто и тесно взаимодействовал с «Ростелекомом». Также стоимость 19% пакета в «Мегафоне» примерно соответствует оценке стоимости пакета «Ростелекома» в сотовом операторе Теле2».

Последний крупный иностранец покинул российский телеком

Telia была последним крупным инвесторов в российской телекоммуникационной отрасли. До этого норвежский Telenor практически завершил распродажу акций группы Veon, в которую входит российский «Вымпелком».

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает логичным уход иностранных инвесторов из российского телекоммуникационного рынка. «Ранее иностранцы были нужны для передачи технологий и опыта, - говорит Брюквин. - Сейчас российский рынок уже состоялся, а после ввода санкций иностранцы окончательно потеряли к нему интерес».