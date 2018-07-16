«Мегафон» уходит с Лондонской биржи

«Мегафон» решил провести делистинг с Лондонской фондовой биржи. Одновременно компания объявила оферту на выкуп своих акций у миноритариев, которая может обойтись в сумму до $1,256 млрд.

«Мегафон» решил провести делистинг с LSE

Совет директоров «Мегафона» на заседании 15 июля 2018 г. принял решение делистинге своих ценных бумаг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом CNews сообщил сам оператор.

Одновременно «Мегафон» объявил оферту на выкуп своих акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) у миноритариев.

«Мегафон» провел IPO (первичное размещение акций) в 2012 г. Тогда акции компании в виде GDR стали котироваться на Лондонской фондовой бирже. Одновременно акции компании стали котироваться на Московской бирже.

Сейчас «Мегафон» через свою «дочку», кипрскую Megafon Investments (MICL), намерен приобрести до 20,8% собственных акций, находящихся у миноритариев. Покупная цена одну акцию или одну GDR составит $9,75.

Выкуп акций с премией к рынку

Действие программы выкупа начинается 16 июля и закончится 22 августа 2018 г. На выкуп собственных акций «Мегафон» потратит до $1,256 млрд. Morgan Stanley представила специальному комитету совета директоров «Мегафона» заключение о том, что предлагаемая компанией цена выкупа акций на указанную дату является справедливой в отношении владельцев ценных бумаг.

«Мегафон» решил провести делистинг с Лондонской фондовой биржи

и выкупить акции у миноритариев на $1,256 млрд

Предлагаемая «Мегафоном» цена выкупа акций предполагает премию 26,3% ($2,03) по средневзвешенной цене акций на Московской бирже за последние три месяца. В случае с GDR предлагаемая цена выкупа представляет из себя премию в размере 11,1% ($0,98) по сравнению с средневзвешенной ценой GDR на LSE за последние три месяца.

После завершения приобретения своих акций «Мегафон» аннулирует листинг GDR на Лондонской фондовой бирже. По результатам выкупа компания примет решение о возможном аннулировании всей программы GDR.

У компании останется листинг на Московской бирже. В связи с «высокими затратами» на делистинг с данной площадки соответствующее решение пока не принято. После завершения программы приобретения «Мегафона» снова вернется к этому вопросу.

Основным акционером «Мегафона» является холдинг YSM Алишера Усманова, ему принадлежит 56,3% акций. «Газпромбанку» принадлежит 18,8% акций, еще 4% собственных акций «Мегафон» владеет через MICL. Ни USM, ни «Газпромбанк», ни MICL не будут предъявлять к выкупу имеющиеся у них акции.

Листинг на бирже может помешать цифровой трансформации

Совет директоров «Мегафона» принял решение о делистинге, оценив возможные преимущества от сохранения статуса публичной компании. Исполнительный директор компании Геворк Вермишян напомнил, что в мае 2017 г. «Мегафон» принял стратегическое решение о трансформации в оператора «цифровых возможностей».

«В процессе трансформации стало понятно, что амбициозный масштаб и характер дальнейших шагов, которые могут потребоваться для достижения этой цели, могут создать значительный дополнительный риск для наших миноритарных акционеров, - говорит Вермишян. - Проводимые изменения могут негативно отразиться на нашем показателе OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию), темпов роста выручки и уровня долга в среднесрочной перспективе и потребовать дополнительных средств для реализации нашей стратегии и пересмотра предыдущей политики выплаты дивидендов.

Ввиду этих факторов и сохраняющейся нестабильной ситуации на фондовых рынках совет директоров «Мегафон» пришел к выводу о необходимости предложить миноритарным акционерам возможность выхода с премией к рынку, добавили в компании.

Возможные опасения санкций

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что решение о делистинге было ожидаемым. Первым сигналом для этого стало другое решение компании – не выплачивать дивидендов. Либин полагает, что основной причиной делистинга стала боязнь Усманова попасть под санкции. Другой крупный акционер «Мегафона» Газпромбанк и так находится под санкциями США и Евросоюза.

Аналитик J’Son&Partners Кирилл Кучеров также отмечает, что делистинг акций «Мегафона» стал ожидаемым событием. Аналитик напоминает, что в 2012 г. на проведении IPO компании настаивал один из ее крупнейших акционеров – шведско-финская TeliaSonera (нынешнее название – Telia), которая в 2017 г. продала свою долю «Газпромбанку».