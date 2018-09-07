«Мегафон» потратил 76 миллиардов на выкуп своих акций

В рамках процедуры делистинга акций с Лондонской фондовой биржи «Мегафон» выкупил 18,6% собственных акций. Это обошлось оператору в 76 млрд руб. В том числе свои акции продали гендиректор оператора Сергей Солдатенков и исполнительный директор Геворк Вермишян.

«Мегафон» выкупил 18,6% собственных акций

Сотовый оператор «Мегафон» сообщил о завершении программы приобретения собственных акций, которая была начата в связи с намерением компании провести делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE).

Всего оператор выкупил 57 млн своих акций и 58,2 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), эквивалентных 18,6% от общего числа акций оператора. Акции «Мегафона» на LSE котировались в форме GDR. Выкупом занималась «дочка» «Мегафона» - кипрский оффшор Megafon Investments (MICL).

Сколько «Мегафон» потратил на выкуп своих акций

Изначально «Мегафон» планировал выкупить не более 128,9 млн собственных акций, что составляет 20,8% от общего числа его акций. После выкупа доля MICL в «Мегафоне» выросла с 3,9% до 22,5% акций.

В ходе делистинга акций с Лондонской фондовой биржи «Мегафон» выкупил 18,6% собственных акций

Выкуп осуществлялся по цене 659,26 руб. за одну ценную бумагу ($9,75 на момент объявления оферты). Таким образом, всего на выкуп «Мегафон» потратил 76 млрд руб.

Руководство «Мегафона» также продало собственные акции

Участие в выкупе принял и топ-менеджмент «Мегафона». Гендиректор оператора Сергей Солдатенков продал 255 тыс. GDR, заработав на этом $2,49 млн. Исполнительный директор Геворк Вермишян продал 6 тыс. акций, заработав на этом 3,9 млн руб.

Как «Мегафон» собирал средства для выкупа своих акций

Ранее «Мегафон» сообщал о предоставлении MICL займа на сумму до 115 млрд руб. Сам «Мегафон» для финансирования выкупа собственных акций привлек кредитные средства от нескольких банков. В Сбербанке оператор получил кредитную линию на 80 млрд руб., из которой «Мегафон» уже получал 25 млрд руб.

В Альфа-банке оператору открыли кредитную линию на 25 млрд руб., из которых «Мегафон» уже получил 20 млрд руб. Еще 15 млрд руб. «Мегафон» занял у «Газпромбанка». То есть всего «Мегафон» имеет кредитную линии на общую сумму 115 млрд руб., из которых 60 млрд руб. оператор уже получил.

Прощание с Лондонской биржой

Решение о делистинге с LSE совет директоров «Мегафона» принял в июле 2018 г. Оператор решил, что статус публичной компании более не является приоритетом для него. Кроме того, компания хочет сконцентрировать на предоставлении цифровых сервисов, тогда как инвесторы покупали акции как «Мегафона» как понятного им телекоммуникационного актива.

Завершив процедуру выкупа собственных акций, «Мегафон» одобрил администрацию LSE и фондового регулятора Великобритании о прекращении листинга. Акции «Мегафона» продолжат котировать на Московской фондовой бирже. Процедура делистинга с данной фондовой площадке более сложная, чем с LSE. Но в будущем «Мегафон» может покинуть и эту биржу тоже.

Крупнейшим акционером «Мегафона» является холдинг USM, подконтрольный Алишеру Усманову. Холдингу принадлежит 56,3% акций оператора. Еще 19% акций «Мегафона» принадлежит «Газпромбанку». После завершения процедуры выкупа собственных акций доля миноритарных акционеров оператора снизилась с 20,8% до 2,2%.