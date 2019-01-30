Россияне создали компактный масштабируемый ЦОД

Российские компании GreenMDC и ДКС завершили разработку масштабируемого центра обработки данных. МЦОД позволяет наращивать мощность за счет подключения дополнительных модулей. В нем реализованы современные технологии безопасности, в том числе системы охлаждения, бесперебойного питания и пожаротушения.

Отечественная разработка

Российские компании GreenMDC и ДКС совместно создали модульный центр обработки данных (МЦОД), в основе которой лежит масштабируемая платформа TelecomOutdoor NGm разработки GreenMDC, сообщается в официальном пресс-релизе GreenMDC. Инженерные системы спроектированы и смонтированы специалистами GreenMDC из компонентов ДКС. К ним относятся кабельные конструкции, включая профили, лотки, трубы и кабель-каналы. Также ДКС предоставила электроустановочные изделия, монтажные аксессуары, огнезащитные кабельные линии и противопожарные проходки. В дополнение к перечисленному специалисты компании провели установку корпусов электрических и слаботочных щитов, ИБП, серверных стоек и PDU (устройств распределения электропитания).

МЦОД представляет собой крытый бокс, защищенный от осадков и прочих природных явлений. Размещать его можно как внутри помещений, так и за их пределами.

На запрос CNews генеральный директор GreenMDC Федор Клименко сообщил, что платформа TelecomOutdoor NGm разработана и производится самой GreenMDC, что делает ее на 100% российским продуктом. Но все же, часть компонентов МЦОД выпускается в других странах – это прецизионные кондиционеры, коммутационное оборудование, системы электроснабжения, оборудование диспетчеризации и т. д.

Комплектация и вместительность

Имея сравнительно небольшие габариты (ширина 6,7 м, длина от 2,8 до 12,8 м, высота 3 м), МЦОД по умолчанию рассчитан на установку шести серверных стоек на 42U шириной 60 см. Базовая комплектация модульного центра включает стартовый модуль с тамбуром и один модуль расширения.

МЦОД для ДКС занимает совсем немного места

При необходимости МЦОД может быть дооснащен двумя дополнительными модулями, и итоговое количество размещаемых в нем стоек достигнет 18. Платформа TelecomOutdoor NGm предусматривает «горячее» подключение дополнительных модулей – это позволит не отключать уже работающее оборудование и не лишать пользователей доступа к нему.

Системы энергоснабжения и охлаждения

Все используемые в МЦОД системы обеспечения и безопасности можно разделить на четыре основные категории – охлаждение, пожаротушение, диспетчеризация и электроснабжение. В базовой конфигурации мощность центра обработки данных составляет 24 кВт, а установка дополнительных модулей увеличит этот параметр до 50 кВт.

МЦОД оснащен главным распределительным щитом на три ввода и системой резервного электроснабжения, реализованного на базе двух моноблочных источников бесперебойного питания производства ДКС. Такая система обеспечит всему комплексу до 7 минут автономной работы даже при полной загрузке, что позволит обслуживающему персоналу произвести безопасное отключение всей электроники. Система резервирования ИБП – N+1, она минимизирует время простоя и обеспечивает постоянную готовность оборудования.

Внутреннее убранство МЦОД для ДКС. «Горячий» коридор.

Отвод тепла в МЦОД основан на трех шкафных инверторных кондиционерах мощностью по 12,5 кВт каждый. Один из них смонтирован в стартовом модуле, а два других используются в модуле расширения.

Итоговый состав инженерных систем определяется, исходя из текущей фактической загрузки МЦОД. По словам Федора Клименко, если базовая конфигурация центра обработки данных рассчитана на шесть стоек и 60 кВт, а при полном заполнении шести стоек фактическая мощность составила 35 кВт, то для подключения стоек в модуле расширения можно использовать тот же ИБП, который уже был установлен в базовой конфигурации МЦОД.

Диспетчеризация и система пожаротушения

Контроль над всем оснащением МЦОД в автоматическом режиме осуществляет система диспетчеризации. Для удобства эксплуатации она оснащена графическим интерфейсом, и в список ее возможностей входит рассылка электронных писем и SMS с текущими параметрами работы МЦОД, а также с предупреждением о нештатных ситуациях.

Система постоянно отслеживает состояние работы инженерных и противопожарных систем, автоматических выключателей, а также контролирует напряжение по фазам, токи и мощность по каждой стойке.

На случай возгорания МЦОД экипирован системой газового пожаротушения, для устранения пожара использующей хладон 125 – негорючий и малотоксичный газ. Дополнительно установлена пожарная сигнализация, используется контроль доступа.

Виды МЦОД и их распространенность в России

GreenMDC разрабатывает и производит центры обработки данных, не только модульные, но и с фиксированными габаритами. На данный момент компания предлагает четыре платформы для ЦОД – масштабируемую TelecomOutdoor NGm, примененную в МЦОД ДКС, а также фиксированные FixedSized MDC Indoor, FixedSized MDC Outdoor и CUBiC. Последняя отличается совсем небольшими размерами: от 2,5 м до 3,2 м в ширину, от 3,2 м до 7,5 м в длину и 3 м высоту.

МЦОД для «Центра информационных технологий Волгоградской области»

По состоянию на январь 2019 г. GreenMDC ввела в эксплуатацию в России семь МЦОД, и все они расположены на европейской территории страны, пять из которых сосредоточены в Санкт-Петербурге. МЦОД для ДКС размещен в Твери, а в феврале 2018 г. компания построила МЦОД в Волгограде для «Центра информационных технологий Волгоградской области», основанный на платформе FixedSized MDC Outdoor и вмещающий 30 стоек. Итоговая стоимость всех построенных МЦОД гендиректор GreenMDC не раскрывает, ссылаясь на конфиденциальность информации.