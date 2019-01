Главный шрифт Microsoft оказался в центре скандала с фальшивыми документами

Неудачливый мошенник

Канадский предприниматель Джеральд Макгой (Gerald McGoey) попытался с помощью фальшивых документов убедить суд, что часть его собственности принадлежит не ему самому, а другим членам семьи. Таким образом эта собственность не смогла бы пойти на покрытие долгов бизнесмена. Установить факт фальсификации документов судебные эксперты смогли благодаря тому, что Макгой использовал шрифты Calibri и Cambria, вошедшие в обиход годы спустя после той даты, которая стояла в бумагах.

После того, как компания Look Communications, которую возглавлял Макгой, разорилась, по решению суда бывший гендиректор должен был выплатить кредиторам $5,6 млн. У бизнесмена имеется недвижимость — ферма в Онтарио, приобретенная за $635 тыс. в 2003 г., и коттедж, купленный в 1994 г. за $700 тыс. С помощью поддельных документов, Макгой попытался доказать, что эти два объекта находятся в доверенном управлении у его жены и троих детей, что защитило бы недвижимость от притязаний кредиторов.

Причем здесь шрифты

Фальшивую документацию по ферме, датированную 2004 г., предприниматель составил с использованием шрифта Calibri, а документы на коттедж, помеченные 1995 г., написал шрифтом Cambria. По данным ресурса Ars Technica, Cambria был разработана не ранее 2004 г., а Calibri — между 2002 и 2004 гг. В широкий пользовательский обиход оба шрифта вошли только в 2007 г., с запуском Windows Vista и Microsoft Office 2007.

Эксперт по шрифтам Томас Финни (Thomas Phinney) сообщил суду, что до марта 2004 г. к Calibri имели доступ только сотрудники Microsoft и подрядчики. Шрифт был впервые представлен публике 30 января 2007 г., когда он стал шрифтом по умолчанию в Microsoft Office 2007. «Если бы Макгой применил Times New Roman, популярный шрифт, который Microsoft использовала по умолчанию до 2007 г., возможно, его уловка никогда не была бы раскрыта», — считает Финни.

Смена шрифта по умолчанию была связана с переходом на технологию сглаживания текста ClearType для лучшего его отображения на LCD-мониторах, запатентованную Microsoft. Шрифт Calibri стал шрифтом по умолчанию в таких продуктах как Word, PowerPoint, Excel, Outlook и WordPad. Он оставался шрифтом по умолчанию в Microsoft Office 2010, 2013 и 2016, также используется по умолчанию в Office для Mac 2016.

Calibri и Cambria были представлены Microsoft в 2007 году

Напомним, в 2017 г. Calibri стал решающим доказательством в расследовании коррупционного скандала в Пакистане. Премьер-министр страны пытался доказать свою невиновность с помощью бумаг, датированных 2006 г., созданных с использованием Calibri.

История Look Communications

Основанная в 1997 г., Look Communications изначально предоставляла телекоммуникационные услуги. В 2001 г. компания стала банкротом. В 2002-2003 гг. ее контрольный пакет акций был постепенно выкуплен Unique Broadband System. В декабре 2008 г. Look Communications объявила о распродаже активов, и в мае следующего года суд утвердил ее продажу Inukshuk Wireless Partnership.

В ноябре 2009 г., база телевизионных абонентов компании была приобретена Bell Canada, которая создала на ее основе подразделение Bell TV. Базу пользователей интернета выкупила Telnet Communications. В общей сложности от распродажи компания получила $64 млн, часть этих средств отошла топ-менеджменту, в том числе Макгою.

Какое-то время Look Communications существовала без клиентов и без сотрудников, пока в марте 2013 г. не объявила о смене направления бизнеса. Компания занялась энергетикой, для чего приобрела все находящиеся в обращении акции Sunwave Gas & Power Inc., поставщика инновационных энергетических продуктов и сервисов. Вскоре бывшая телеком-компания сменила название на ONEnergy Inc. и стала поставщиком природного газа.