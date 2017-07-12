Главный шрифт Microsoft оказался в центре коррупционного скандала

Шрифт Calibri, который Microsoft широко применяет с 2007 г., стал решающим доказательством в расследовании коррупционного скандала в Пакистане. Премьер-министр страны пытался доказать свою невиновность с помощью бумаг, датированных 2006 г. Поскольку документы были созданы с использованием Calibri, который еще не применялся в 2006 г., стало понятно, что они фальшивые.

Скандал в Пакистане

Шрифт Calibri, который используется по умолчанию во многих продуктах Microsoft, оказался в центре коррупционного скандала. Скандал разгорелся вокруг фигуры пакистанского премьер-министра Наваза Шарифа (Nawaz Sharif), который, предположительно, извлекал незаконную выгоду из пребывания на своей должности начиная с 1990-х гг. По крайней мере, об этом свидетельствую некоторые документы так называемого Панамского архива, ставшего достоянием общественности в 2016 г.

Расследованием по делу Шарифа занимается Объединенная следственная группа, в которую входят представители полицейских, военных и финансовых кругов Пакистана. По данным пакистанского издания Al Jazeera, следствие увидело «большие пробелы» в отчете Шарифа о семейных доходах. Этого хватило, чтобы рекомендовать дело к передаче в суд.

В ответ на это дочь и политическая наследница премьер-министра Марьям Наваз (Maryam Nawaz) предоставила следствию документы, якобы доказывающие невиновность ее отца. Бумаги датируются 2006 г. Однако эксперты обнаружили, что документы создавались с использованием Calibri — шрифта, который Microsoft ввела в обиход только в 2007 г. Таким образом следствие пришло к заключению, что документы Наваз были созданы позже указанной в них даты. К многочисленным преступлениям семьи Наваз теперь может быть добавлен подлог, пишет ресурс The Next Web.

Шрифт Calibri

Семейство шрифтов Calibri было разработано дизайнером Лукасом де Гроотом (Lucas de Groot) в 2004 г. Шрифт был впервые представлен публике 30 января 2007 г., вместе с Microsoft Office 2007 и Windows Vista. Он стал шрифтом по умолчанию в таких продуктах как Word, PowerPoint, Excel, Outlook и WordPad. До этого в Word по умолчанию использовался Times New Roman, а в PowerPoint, Excel, Outlook и WordPad — Arial. Calibri оставался шрифтом по умолчанию в Microsoft Office 2010, 2013 и 2016, также используется по умолчанию в Office для Mac 2016.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф

Calibri является частью коллекции шрифтов ClearType, представленной в Windows Vista. ClearType — это технология сглаживания текста для лучшего его отображения на LCD-мониторах, запатентованная Microsoft. Технология основана на работе с субпикселями (одна треть пикселя) и перераспределении яркости. По кросс-патентному соглашению этот же метод использует Apple, из семейства Linux технологию поддерживает Ubuntu. Распространение ClearType обеспечило долгую жизнь шрифту Calibri.

Что такое «Панамский архив»

«Панамский архив» — это пакет внутренних документов мальтийской юридической фирмы Mossack Fonseca, переданный неизвестным лицом немецкой газете Sueddeutsche Zeitung в 2015 г. Архив объемом около 2,6 ТБ содержит примерно 11,5 млн документов. Бумаги, проливающие свет на офшорные сделки, компрометируют многих известных политиков, спортсменов и бизнесменов. Сделки датируются в промежутке от начала 1970-х гг. до 2016 г.

Поскольку у Sueddeutsche Zeitung не было ресурсов для анализа всего массива данных, она обратилась в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), который запросил содействия у различных изданий. В изучении документа принимали участие около 400 журналистов из разных стран. В апреле 2016 г. они обнародовали результаты исследования. По данным ICIJ, в числе прочих политиков, связанных с офшорами, в «Панамском архиве» упоминается Владимир Путин и некоторые российские чиновники, в частности, Алексей Улюкаев и Дмитрий Песков. Журналисты, принимавшие участие в расследовании, удостоились Пулитцеровской премии.