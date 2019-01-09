Windows 10 лишит пользователей 7 ГБ дискового пространства

Microsoft сделает процесс обновления Windows 10 более стабильным в ущерб всему свободному месту на диске. Изменения будут внесены в одностороннем порядке, без согласия пользователей.

Аппетиты растут

Microsoft сделает свою ОС Windows 10 более «тяжелой»: она займет еще больше дискового пространства – ей потребуются дополнительные 7 ГБ свободного места. Этот объем она выделит под файлы обновления, передает портал ZDNet со ссылкой на пресс-службу корпорации Microsoft.

Стремление отнять у пользователя дисковое пространство на диске объяснила необходимостью защитить владельца компьютера или ноутбука от сбоев во время установки обновлений. Актуальная сейчас версия Windows 10 с кумулятивным пакетом обновлений October Update в случае нехватки свободного пространства для загрузки и распаковки свежих апдейтов сворачивает весь процесс и выдает соответствующее сообщение об ошибке.

К слову, возникновение данной ошибки именно в процессе обновления – это просчет самой Microsoft: разработчики не встроили функцию проверки свободного места непосредственно до старта загрузки пакетов обновлений. Фактически, пользователям, не желающим тратить время на многократные попытки установки апдейтов, приходится расчищать системный диск вручную.

Когда ждать

Нововведение с рабочим названием «Зарезервированное хранилище» Microsoft добавит в Windows 10 уже в обновлении 19H1 или 1903, дата выхода которого пока не установлена. Вместе с ней апдейт привнесет в систему функцию Windows Sandbox – «песочницу», которая позволит в виртуальной среде запускать полнофункциональную копию системы для полностью безопасного открытия подозрительных файлов и программ из неизвестных источников. Это позволит избежать заражения компьютера вирусами и вымогателями, а также кражи личной и корпоративной информации. В дополнение к этому, уже в ближайших обновлениях Windows 10 штатный браузер Edge, заменивший собой Internet Explorer, лишится фирменного движка EdgeHTML. Вместо него Microsoft будет использовать Chromium – самый популярный браузерный движок в мире. Столь глобальные перемены обусловлены необходимостью соответствия Edge всем современным веб-стандартам, что довольно сложно реализовать на базе EdgeSense.

О «бюджетниках» не подумали

Необходимость выделить системе дополнительные 7 ГБ свободного места на диске больно ударит в первую очередь по владельцам доступных ноутбуков со встроенной памятью объемом 64 ГБ и, тем более, 32 ГБ – фактически, на их лэптопах более половины дискового пространства будет занимать одна лишь ОС, даже без дополнительных программ. Они будут вынуждены или переходить на ноутбуки с более емкими SSD или винчестерами, или докупать внешние накопители. Отказаться от установки апдейтов для Windows 10 без использования сторонних приложений они не смогут – функция автоматического обновления системы по умолчанию активирована и не может быть отключена стандартными средствами.

Столько места на вашем компьютере потребуется Windows 10 после установки обновления 1903

Впрочем, небольшая ложка меда во этом есть: грядущий апдейт Windows 10 даст всем пользователям возможность отсрочки скачивания и установки последующих обновлений. Максимальный срок переноса – семь дней, которые владелец недорогого лэптопа или настольного ПК может потратить на более радикальное решение вопроса с автоматическим обновлением.

И целых 7 гигабайтов мало

В резервном хранилище Microsoft планирует размещать временные файлы апдейтов – скачанные архивы и их распакованное содержимое. После интеграции в систему они не будут удалены автоматически – ОС будет стирать их постепенно, по мере скачивания и распаковки новых пакетов.

При этом Microsoft оставляет за собой право выходить за рамки установленного объема хранилища – если 7 ГБ будет недостаточно для всех нужных компонентов обновления, система без разрешения временно выделит себе дополнительное пространство. Сколько места ей потребуется – будет зависеть напрямую от размера устанавливаемого пакета патчей.

Чем новее, тем лучше?

В планы Microsoft на 2019 г. входит множество нововведений инноваций, притом не только для Windows – помимо упомянутых «песочницы» и обновленного Edge, корпорация готовит универсальную платформу Project Mu для разработки прошивок UEFI с целью их стандартизации. Но не все новшества Microsoft одинаково полезны: если у Project Mu очень светлые перспективы, то с последними апдейтами Windows все весьма печально.

К примеру, октябрьский пакет обновлений после установки мог в фоновом режиме удалять произвольные личные файлы пользователей, что вызвало масштабную волну негодования. Декабрьские же апдейты приводили к резкому снижению производительности даже мощных ПК и ноутбуков, в том числе и от самой Microsoft (семейство Surface). В ряде случаев пользователи, установившие обновление регулярно наблюдали «синий экран смерти», а попытка удаления патча в ряде случаев приводила к полному выходу из строя всей ОС и необходимости ее восстановления или переустановки.