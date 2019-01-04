В Россию не пускают перспективный стандарт связи

Российско-китайская компания НССТТ, несколько лет пытающаяся запустить в России беспроводные сети профессиональной связи стандарта NG-1, вновь получила отказ в выделении частот. Против выступил Минтранс, указавший на возможную несовместимость сетей NG-1 с будущими сетями железнодорожного транспорта стандарта FRMCS.

Перспективную китайскую технологию не пускают в Россию

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала компании «Квадро-плюс», входящей в холдинг «НИРИТ синвей телеком технолоджи» (НСТТ), в выделении частот в начале диапазона 1800 МГц для развития беспроводной технологии NG-1. Об этом CNews рассказал источник, знакомый с работой комиссии.

Как в России пытались построить сети NG-1

NG-1 – технология транкинговой связи, которая помимо передачи голоса обеспечивает также передачу данных со скоростью до 15 Мбит/с и видеоконференсвязь. Технология разработана китайской корпорацией Xinwei.

Xinwei является совладельцем холдинга НСТТ, который пытается построить в России сети NG-1. В 2012 г. НСТТ купила четыре компании, владеющие пригодными для работы сетей NG-1 частотами в диапазоне 1785–1805 МГц: «Юнисел», «Белитон», «Кватроплюс» и «Лардекс».

Железнодорожники не пускают в Россию перспективный китайский стандарт связи

По утверждению НСТТ, она уже начала строить сети и завезла в Россию оборудование стоимостью $760 млн. Однако Роскомнадзор отказался выдавать компаниям группы НСТТ разрешения на запуск радиоэлектронных средств. В связи с неиспользованием частот ГКРЧ в 2016 г. отказалась продлевать разрешение на использование имевшихся у НСТТ полос частот.

НСТТ пыталась обжаловать в суде действия ГКРЧ, но безуспешно. Тем не менее, в конце 2017 г. ГКРЧ решила выделить НСТТ частоты в начале диапазона 1800 МГц для тестовой эксплуатации технологии NG-1 на территории ряда российских регионов: Московской, Самарской, Мурманской и Нижегородской области, а также Краснодарском крае.

РЖД на связи

Параллельно на частоты в начале диапазоне 1800 МГц появился и другой претендент – «Российские железные дороги» (РЖД), которые хотят строить технологические сети связи вдоль железнодорожных полотен. В 2017 г. ГРКЧ выделила соответствующие частоты для тестовой эксплуатации сетей связи на железнодорожном транспорте. Отметим, что Минтранс – куратор РЖД – выступал против выделения НСТТ запрашиваемых частот для NG-1.

В 2018 г. ГКРЧ приняла решение выделить частоты в диапазоне 1785-1805 МГц владельцам железнодорожной инфраструктуры для создания технологических сетей связи вдоль путей сообщения. Как поясняли CNews в пресс-службе РЖД, указанные частоты будут использоваться для построения цифровых технологических сетей связи перспективной технологии железнодорожной радиосвязи FRMCS (Future Rail Mobile Communication System).

Данная технология является преемником стандарта GSM-R – разновидности стандарта GSM для железнодорожного транспорта. FRMCS будет использоваться на крупных железнодорожных станциях и узлах при организации голосовых сервисов, видеоконтроля, видеонаблюдения для задач транспортной безопасности, автоматизации технологических процессов, передачи данных систем мониторинга и диагностики, в том числе с подвижных объектов.

В перспективе FRMCS сможет использовать в системах контроля автоматизированного ведения поездов. Использование FRMCS на основе технологии четвертого поколения сотовой связи стандарта LTE позволит организовать надежную передачу данных с использованием систем шифрования и криптозащиты для передачи ответственных команд, добавили в пресс-службе РЖД.

NG-1 не должна мешать будущим сетям железнодорожной связи

Из материалов к заседанию ГКРЧ следует, что за выделение частот компании «Квадро-плюс» для строительства сети NG-1 выступила Федеральная служба охраны. Против были Роскомнадзор и Минтранс. Транспортное ведомство указало на отсутствие информации об испытаниях электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств стандарта NG-1 с планируемыми к использованию радиоэлектронными средствами связи железнодорожного транспорта.

Представитель НСТТ говорит, что поскольку формально РЖД ранее получила данные частоты, теперь компании придется доказывать, что ее сеть не создаст проблем будущей сети железнодорожников. Компания намерена провести соответствующие экспертизы электромагнитной совместимости.