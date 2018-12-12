За «неуважение к государству» в интернете россиян будут сажать на 15 суток

В Госдуму внесены два законопроекта, один из которых вводит административную ответственность за оскорбление общества, государства и органов власти в интернете, а другой предусматривает возможность блокировки таких материалов без суда. За оскорбление властей полагается штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток.

Ответственность за оскорбления

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает административную ответственность за оскорбление властей в интернете. Законопроект был внесен первым зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрием Вяткиным, главой комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и его первым заместителем Людмилой Боковой. Текст документа можно найти в системе обеспечения законодательной деятельности ГАС «Законотворчество».

С юридической точки зрения законопроект представляет собой изменения, вносимые в статью 20.1 Кодекса об административных правонарушениях. В этой статье появится новая третья часть, которая вводит ответственность за распространение в интернете информации и материалов «выражающей (выражающих) в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

Также указывается, что подобное правонарушение «влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток».

Пояснения авторов

В пояснительной записке к законопроекту его авторы сравнивают распространение подобных материалов в интернете с выражением неуважения к обществу в общественных местах, надругательством над государственными символами и оскорблением представителей власти, за что по закону уже полагается административная ответственность.

«Не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам», — гласит записка.

В Госдуму внесен законопроект, который вводит административную ответственность за оскорбление властей в интернете

Кроме того, авторы документа высказывают мнение, что в российском обществе уже сформировано понимание недопустимости использования интернета в преступных целях, то есть для сбыта наркотиков, распространения детской порнографии, мошенничества и т. д.

Блокировка оскорбительных материалов

Теми же парламентариями в Госдуму был внесен еще один законопроект, который предусматривает внесудебную блокировку материалов, оскорбляющих общество, государство, его символы и Конституцию, а также органы власти. Документ представляет собой поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Обнаружив в интернете такие материалы, Генпрокуратура должна обратиться в Роскомнадзор. В свою очередь, надзорный орган должен тут же направить оператору связи требование ограничить доступ к сайту, на котором размещены данные материалы. Роскомнадзор должен предоставить оператору доменное имя сайта, сетевой адрес и указатели страниц сайта, которые позволят найти противоправную информацию.

Также Роскомнадзор должен определить провайдера хостинга данного сайта и направить ему уведомление в электронном виде на русском и английском языках о совершенном правонарушении. В уведомлении тоже должно содержаться доменное имя сайта и другие упомянутые выше технические данные. Роскомнадзор должен потребовать, чтобы провайдер принял меры по удалению оскорбительных материалов.

В свою очередь, оператор связи должен незамедлительно заблокировать сайт, на котором размещены оскорбительные материалы. Провайдер же должен в течение суток сообщить об этом владельцу сайта и уведомить его о необходимости удалить противоправную информацию.

После удаления оскорбительных материалов владелец сайта должен направить уведомление об этом в Роскомнадзор. Уведомление можно отослать в электронном виде. Роскомнадзор обязан проверить, действительно ли информация была удалена. Если да, то ведомство свяжется с оператором, который после этого разблокирует сайт.