Facebook взвинтила цены на рекламу для россиян
Налог для россиян
Американская компания Facebook ввела налог на добавленную стоимость при покупке рекламы. Размер НДС установили на уровне 20%, и он распространяется исключительно на пользователей из России.
Налог будет взиматься со всех российский пользователей, пожелавших разместить рекламу в социальной сети.
Фактически цена на рекламу в Facebook вырастет на 20%. Как пишет в своем заявлении Facebook, если цена рекламы составляет $100, то на нее будет начисляться НДС в размере 20%, поэтому общая стоимость услуги составит $120.
Переплачивать придется всегда вне зависимости от того, для каких целей размещается реклама – личных или коммерческих. Новые правила покупки и размещения рекламы в Facebook вступят в силу 1 января 2019 г.
Всем пользователям и предприятиям, размещающим рекламу в сети Facebook, компания рекомендует до конца 2018 г. убедиться в правильности заполнения персональных данных, включая название организации и ее адрес. Также желательно указать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). НДС будет взиматься и без него, но наличие ИНН может облегчить возможное возмещение НДС, сообщает ТАСС.
Никаких консультаций
Facebook не стала вдаваться в подробности о причинах ввода нового налога для российских пользователей. Всем заинтересованным лицам компания порекомендовала обратиться за консультацией в соответствующие ведомства страны, то есть в отделения Федеральной налоговой службы (ФНС).
Реакция вполне закономерна
Ввод Facebook 20% НДС с покупки рекламы имеет логичное объяснение, и напряженные отношения между США и Россией здесь ни прич ем. Совет обращаться в ФНС России был дан не просто так: ключ к пониманию сложившейся ситуации лежит в так называемом «налоге на Google», вступившем в силу 1 января 2017 г. Закон обязывает зарубежные компании, ведущие свой бизнес на территории России через интернет, уплачивать НДС с любой совершенной сделки.
1 января 2019 г. НДС в России увеличится с 18% до 20%, и для иностранных компаний это означает неминуемый рост расходов. Facebook всего лишь заранее отреагировала на изменения в законодательстве страны, не более того, и ее примеру рано или поздно последуют другие зарубежные предприятия.
Apple была первой
Но, если Facebook всего лишь повышает стоимость своих услуг для россиян, то Apple пошла на более радикальные меры. С 1 января 2019 г. в России прекратит работу сервис Apple Search Ads, через который разработчики приложений могут покупать рекламу своих продуктов в магазине App Store. И дело тут не только и не столько в росте НДС, но еще и в том, что все иностранные компании 1 января 2019 г. обяжут самостоятельно вставать на учет в ФНС и уплачивать НДС. До конца 2018 г. это делают за них их российские клиенты.
Закрытие Apple Search Ads лишит российских разработчиков возможности продвижения своих проектов и повлечет за собой снижение уровня доходов. Им придется либо искать посредников в других странах, где сервис продолжит работать, либо переходить на другую программную платформу – Android. В магазине Google Play сервис покупки рекламы пока не закрывается.
Реклама как основной источник дохода
Основатель компании Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) никогда не скрывал, что реклама – хоть и не единственный, но все же основной источник дохода. Согласно официальному финансовому отчету за III квартал 2018 г., прибыль компании превысила $13,72 млрд, из которых $13,539 млрд принесла именно реклама.
Этой рекламы в 2019 г. станет еще больше – платформу показа объявлений, сообщает Independent, интегрируют в популярный мессенджер WhatsApp, с 2014 г. принадлежащий Facebook.
В то же время сама сеть Facebook может стать свободной от рекламы, но при этом платной – в апреле 2018 г. Цукерберг выступил в Конгрессе США с новой идеей монетизации сети. Она подразумевает создание платной версии Facebook: пользователям будет предложена премиум-подписка, исключающая рекламу и добавляющая ряд дополнительных функций. В бесплатной версии реклама останется в полном объеме. По состоянию на ноябрь 2018 г. решение о переходе на новую схему работы Facebook еще не принято.