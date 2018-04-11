Цукерберг подумывает ввести плату за Facebook

Глава крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг выступил на открытых слушаниях в Конгрессе США. Миллиардер ответил на массу вопросов, в том числе о возможности появления платной версии соцсети без рекламы. Он также прокомментировал слухи о том, что Facebook шпионит за пользователями.

Платный Facebook и безопасность пользователей

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), руководитель и совладелец Facebook, предстал перед Конгрессом США, чтобы дать пояснения по поводу недавней утечки персональных данных пользователей социальной сети. В ходе пятичасового мероприятия бизнесмен подробно ответил на множество накопившихся у сенаторов вопросов и развенчал распространенные мифы. Также затронутыми оказались темы государственного регулирования социальных сетей, безопасности личных данных, а также перспектив развития Facebook.

Facebook оказался в центре скандала, когда выяснилось, что персональные данные 87 млн пользователей социальной сети, включая их политические предпочтения, были переданы британской компании Cambridge Analytica, которая, в свою очередь, поделилась ими с избирательным штабом Дональда Трампа (Donald Trump). Это якобы помогло ему выиграть президентские выборы в 2016 г.

В результате инцидента акции Facebook упали на 7%, а многие пользователи решили отказаться от соцсети и мессенджера Цукерберга. В сервисе микроблогов Twitter пользователи призывали бойкотировать соцсеть под хештегом #deletefacebook. Одним из инициаторов движения стал создатель мессенджера WhatAspp Брайан Эктон (Brian Acton). В 2014 г. WhatsApp был приобретен Facebook, а в 2017 г. Эктон покинул компанию.

На фоне этих событий многие пользователи выразили заинтересованность в платной версии Facebook без рекламы. В ответ на вопрос сенатора Оррина Хэтча (Orrin Hatch) Цукерберг заявил, что появление платной версии вполне возможно. Тем не менее, бизнесмен заверил собравшихся, что бесплатная альтернатива никуда не исчезнет.

«Наша миссия — попытаться связать как можно больше людей из разных уголков мира. Для этого необходимо сделать наш сервис доступным каждому», – отметил Цукерберг.

Глава Facebook умолчал о том, в каком образе может предстать перед пользователями коммерческая версия социальной сети.

Модерировать Facebook будет искусственный интеллект

Отвечая на вопросы связанные с запросом на улучшение инструментов модерации контента в социальной сети, Цукерберг всякий раз подчеркивал, что рассчитывает на разработки в области искусственного интеллекта.

Марк Цукерберг выступил на открытых слушаниях в Сенате США

Бизнесмен пообещал, что инструменты на основе ИИ смогут в кратчайшие сроки решить задачу поиска проблемных публикаций и пресечения недопустимого поведения пользователей соцсети.

Кроме того, Цукерберг поделился планами расширить штат команды модераторов до 20 тыс. человек, поскольку отказаться от услуг ручной фильтрации контента на данном этапе компания не готова.

Прослушка пользователей – миф

Цукерберг опроверг популярное заблуждение о том, что демонстрируемая социальной сетью контекстная реклама точно предугадывает предпочтения пользователей благодаря прослушке и анализу их разговоров в реальном времени через микрофон смартфона. На прямой вопрос сенатора Гэри Питерса (Gary Peters) о том, прослушивает ли Facebook пользователей, бизнесмен ответил отрицательно.

Монополизм Facebook

Цукерберг не смог назвать ни одного прямого конкурента Facebook. Он отметил, что крупнейшие ИТ-компании, такие как Google, Apple, Amazon и Microsoft, все в какой-то мере конкурируют с детищем миллиардера.

«Средний американец использует восемь различных приложений, чтобы оставаться на связи со своими друзьями», – сказал Цукерберг в попытке обосновать свою точку зрению, которая заключается в том, что Facebook – лишь один из множества доступных альтернатив и не может считаться монополией.

Сенаторы плохо понимают принципы функционирования Facebook

Цукербергу пришлось ответить на огромное количество хлынувших на него потоком элементарных вопросов о работе Facebook. Сенаторов интересовало то, как соцсеть собирает информацию, где и как долго она хранится, каким образом пользователь может повлиять на приватность своих персональных данных. Тем не менее, американским законодателям, по-видимому, так и не удалось разобраться в более сложных вопросах. Например, в том, каким именно образом Facebook используют собранные данные.