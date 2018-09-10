Сотовых операторов заставят сообщать банкам, что клиент сменил номер

Парламентарии предлагают обязать сотовых операторов сообщать банкам о фактах смены абонентов номеров и установке услуги переадресации. Такая мера должна помочь в борьбе с мошенниками, перехватывающими направленные банками коды подтверждения по SMS.

Законопроект об обязательном информировании банков о смене сотовых номеров

Сенатор Людмила Бокова внесла в Государственную Думу законопроект в виде поправок в Закон «О связи». Документ направлен на борьбу с мошенничеством в сфере дистанционного банковского обслуживания.

Согласно законопроекту, сотовые операторы обязаны будут сообщать кредитным и иным организациям, надзор за которыми осуществляет Центробанк, ряд данных о своих абонентах. Речь идет о прекращении обслуживания абонента, расторжения с ним договора, о замене SIM-карты и установке услуг переадресации голосовых вызовов и SMS.

Полный список организаций, с которыми придется делиться такого рода сведениями, установит Правительство. Передавать будут данные об абонентах из числа физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласия абонентов на передачу этих сведений не потребуется. В то же время для передачи информации между операторами и кредитными организациями должны быть заключены договоры.

Борьба с мошенничеством в сфере дистанционного банковского обслуживания

В пояснительной записке к законопроекту говорится об участившихся случаях мошенничества в сфере дистанционного банковского обслуживания. В случае, если банку становится известно об изменении телефонного номера абонента, он обязан прекратить направление на этот номер кодов, необходимых для совершения тех или иных операций.

Фото: Depositphotos.com В Госдуму внесен закон, обязывающий сотовых операторов сообщать банкам

о смене абонентами номеров и установке переадресации

Но в настоящее время Закон «О связи» не позволяет сотовым операторам передавать банкам информации о смене их абонентами телефонных номеров. Эта ситуация создает возможности для мошенничества и стала причиной ряда судебных споров. В то же время информаций о статусе обслуживания абонента носит технический характер и относится к персональным данным, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В МТС и «Мегафоне» к моменту публикации не прокомментировали данный законопроект. В «Вымпелкоме» от комментариев отказались.

Единая база данных о российских сотовых абонентах

Летом 2018 г. в Госдуму был внесен еще один законопроект на данную тему, разработанный главой комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым. Он предлагает более комплексное решение проблемы: создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИСПСА). Доступ к этой системе будут иметь банки, кредитные организации, некредитные финансовые организации, платежные системы и другие организации.

Сотовые операторы должны будут передавать в ЕИСПСА данные о фактах прекращения обслуживания абонентов, смене ими номеров, SIM-карт и абонентских устройств, установке функции переадресации сообщений и др.

Предлагаемый Аксаковым подход позволит избежать злоупотреблений путем использования сотовых номеров, приобретаемых у нелегальных продавцов. Кроме того, законопроект должен решить проблему «токсичных SIM-карт»: пользователь приобретает SIM-карту, ранее бывшую в употреблении, после чего ему поступает сообщения с требованиями погашениям задолженности прежнего владельца данной карты.