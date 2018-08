В Центробанке заработала «песочница» для тестирования сторонних финансовых ИТ-систем

Первый пилот

На испытательной регулятивной площадке («песочнице») Центробанка был осуществлен первый пилотный проект по тестированию продукта. Проверку прошел сервис Сбербанка для удаленного управления полномочиями по счетам корпоративных клиентов, которые дают право совершать операции в банковских отделениях. Эксперты считают, что «песочница» поможет банкам сэкономить на обслуживании корпоративных клиентов, сообщает Центробанк на своем сайте.

Пилот был реализован в сотрудничестве с профессиональными ассоциациями игроков финансового рынка и госорганами. Центробанк и организованные в «песочнице» экспертные советы порекомендовали сервис к внедрению на рынке, сделав ряд замечаний, которые при этом необходимо учесть.

«По итогам проведенного пилотирования сервиса предполагаются изменения в нормативные акты Банка России, чтобы все желающие участники финансового рынка могли его реализовать и использовать как для повышения удобства при обслуживании своих клиентов, так и для сокращения собственных издержек», – отметил исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий Центробанка Иван Зимин.

Регулятор сообщает, что на данный момент получил более 20 заявок на тестирование продуктов в песочнице от финансовых организаций, финтех-компаний и других предприятий. Среди них есть проекты в сфере цифровых активов и внедрения новых финансовых технологий.

Испытательная регулятивная площадка Центробанка — так называемая «песочница» — была создана в апреле 2018 г. «Песочница» — это ограниченная среда, где тестируются инновационные финансовые технологии, нуждающиеся в корректном регулировании. За ходом пилотных проектов, которые осуществляются в «песочнице», наблюдает Центробанк, а также профильные госорганы, ассоциации и институты развития.

Другие проекты «песочницы»

В мае 2018 г. CNews писал, что Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, и Национальный расчетный депозитарий (НРД) намерены запустить в «песочнице» Центробанка тестовое первичное предложение криптомонет (ICO) проекта Level One. Тестовое ICO должно помочь участникам найти способы минимизировать риски при реализации таких проектов.

В ходе ICO инвесторам будут предложены токены, выпущенные компанией Level One. Level One — это образовательный проект, предлагающий слушателям очное посещение платных лекций на различную тематику, включая такие сферы как искусство, история, мода, дизайн, космос, физика, психология, архитектура и др. Проект был запущен Анастасией Погожевой в 2016 г. Как следует из сообщения Сбербанка, в настоящий момент Level One является крупнейшим лекторием в Москве.

Первая сделка с токенами Level One запланирована на конец лета 2018 г. Учет токенов и расчеты с их использованием впервые будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий. Напомним, НРД — это небанковская кредитная организация, предоставляющая депозитарные, расчетные банковские и связанные с ними услуги финансовому рынку. Существует с 1996 г., входит в группу Московской биржи и является центральным депозитарием России. Sberbank CIB будет играть роль организатора выпуска токенов и якорного инвестора. Хранением, регистрацией и учетом токенов в качестве кастодиана сделки займется НРД.